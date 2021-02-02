GameStop效應 不致吞沒牛市

美國電玩零售商遊戲驛站（GameStop）因散戶大軍拉抬而瘋漲，讓任何做空、押錯邊的人感到恐懼。但巴克萊策略師認為，這些做空部位的規模或許還沒大到讓投資基金界陷入困境的地步，美股短期回檔應不至於改變整體多頭走勢。

巴克萊以戴司潘德為首的策略師團隊在計算空頭押注與整體市場市值的關係後，發現過去一年的做空部位實際上已降到至少2008年以來最低水準，「我們仍然樂觀地認為其影響可能有限。最重要的是，儘管痛苦可能會在短期內持續下去，但全面蔓延的風險仍然很低」。

標普500指數上周重挫，引發投資人擔心避險基金被軋空而虧損、是否會全面影響股市。策略師認為，這波由Reddit論壇引發的股票震盪走勢，可能掩蓋其他題材，但不太可能完全吞沒整個多頭市場。GameStop軋空風波影響者多集中在少數小型股，而非更全面的現象。