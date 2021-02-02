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南韓股民集結 向空頭宣戰

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國Reddit論壇散戶投資人力抗空頭避險基金的精彩故事持續在世界各地發酵，並帶給南韓散戶啟發，在巴士外面貼標語發向「向空頭宣戰」運動，呼籲當局永久禁止放空，並獲得部分政治人物的支持，施壓金融監管當局延長當前的放空禁令。

美國散戶不只在網路揪團對抗放空機構，還在時代廣場租看板，甚至在飛機掛上反做空標語，這些做法也延伸到地球另一端的南韓散戶。

一群具有影響力的南韓散戶仿效Reddit當紅討論版「華爾街押注」，成立「K-streetbets」社群，並且發動「向空頭宣戰」運動。

韓國股東聯盟近3萬名投資人集結，上周六也發起「巴士運動」，在巴士車身外張貼卡通人物舉著「我討厭做空」、「應當禁止做空」等標語。這輛巴士即日起至3月，每天都會在首爾繞行一個小時，中途行經青瓦臺、韓國金融監督委員會大樓及南韓國會等重要政府機關。

超過20萬人也在青瓦臺網站簽署一份請願書，請求永久禁止放空。這個人數已達到總統文在寅必須回應的門檻。

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