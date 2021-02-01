遠距需求不減 研調：全球今年首季筆電淡季不淡

研究機構DIGITIMES Research今天發布報告指出，2020年第4季全球筆記型電腦出貨首次突破6000萬台，創歷史新高，季增超過1成；展望2021年第1季，預期需求將淡季不淡，預估全球筆電今年第1季出貨將僅季減不到1成。

研究機構DIGITIMES Research今天發布報告指出，2020年第4季全球筆記型電腦出貨首次突破6000萬台，創歷史新高，季增超過1成；2020年全年出貨達2.01億台，年增逾25%，為2011年以來新高。

DIGITIMES Research研究發現，2020年第4季疫情惡化使在家工作與遠距學習需求不減，而電商促銷及政府補助也擴大消費巿場需求力道，即便IC及面板等零組件面臨前所未有的緊缺狀況，出貨仍再創新高。

展望2021年第1季，DIGITIMES Research預期需求將淡季不淡，料況嚴峻也使品牌仍積極向供應鏈備貨，寧可多建庫存面對短中期仍強勁的需求。預估全球筆電今年第1季出貨將僅季減不到1成，遠優於往年季減15%到25%的幅度；第1季筆電出貨年增率則因去年基期較低，可望有近倍成長。

DIGITIMES Research認為，今年第1季主要筆電品牌皆將小幅季減，龍頭惠普（HP）去年第4季因料件短缺程度較高，導致出貨基期較低，今年第1季將衝刺教育巿場出貨。第2名聯想因去年第4季在歐美巿場通路庫存較高，今年第1季出貨力道可能不如對手。

台灣代工廠方面，仁寶去年第4季Chromebook出貨大增，在筆電出貨占比突破3成，今年第1季預期因美系客戶強勁需求，仍可維持相同比重。廣達受惠於蘋果淡季不淡及日本教育訂單尾單，穩居代工龍頭地位。