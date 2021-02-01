快訊

政治魔法師趙少康 還有多少戲法能帶國民黨重返執政？

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

Google若退出澳洲 傳微軟Bing想趁機上位

中央社 / 雪梨1日綜合外電報導

本地媒體今天報導，若谷歌（Google）真因不滿澳洲要求數位巨頭為新聞內容付費給媒體機構，而兌現其威脅退出澳洲，微軟公司（Microsoft）將有「B計畫」。

澳洲政府訂定強制性新聞媒體議價法（News MediaBargaining Code），將迫使臉書（Facebook）與Google付費給提供新聞內容的媒體機構。

臉書和谷歌都揚言，若新法上路，將切斷在澳洲的重要服務。 Google澳洲董事總經理席瓦（Mel Silva）上週告訴國會，如果新聞付費法規成為法律，該公司將把人氣搜尋功能撤出澳洲。

「澳洲人報」（The Australian）報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）聯繫澳洲總理莫里森（Scott Morrison），表明若谷歌退出，微軟搜尋引擎Bing將擴大服務。

「澳洲人報」報導說，納德拉和莫里森上週談過，納德拉據報表示微軟「有B計畫」。

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）證實納德拉和莫里森通過電話，並表示政府和「多個業界主力有過細部討論」。

澳洲 Google 微軟

延伸閱讀

澳洲批准輝瑞疫苗 預計2月底展開小規模施打

衝突急升！Google不滿澳洲監管新規 揚言移除搜尋服務

付諸行動承認原住民歷史 澳洲正式修改國歌歌詞

澳洲內閣改組 高調反中議員出任助理防長

相關新聞

【專家之眼】美國公務車全面電動車化執行困難

美國總統拜登上月底推動「買美國貨」計畫，特別提到將美國政府約65萬輛車輛更換成電動車，並能為美國新增百萬就業人口，然落實...

最小幸運兒！10歲童靠2年前入手GameStop 獲利超過50倍

上週美國論壇Reddit鄉民聯手讓電玩零售商遊戲驛站（GameStop）的股價從個位數飆升至3位數，使得當地德州10歲男童卡爾（Jaydyn Carr）2年前買的股票價值一夕暴增逾50倍，售出近3200美元（約合新台幣90000元）股票。

GameStop掀起軋空之戰 美參議員籲華爾街改革

美國電玩零售商GameStop股價在鄉民瘋狂買進下狂飆，上演散戶聯手狙殺華爾街金融巨鱷戲碼引發關注，聯邦參議員桑德斯和華...

【Bloomberg】一面GameStop稜鏡 折射出四道時代反思

美國遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）本月初市值不到10億美元，但在小散戶透過網路論壇Reddit呼朋引伴買股拉抬下，股價一路狂飆，市值竟暴增到135億美元，迫使華爾街避險基金大戶軋平放空部位，落荒而逃。這不僅是上周金融市場最重要的話題，還可能成為金融史上一大關鍵事件。

【NYT】GameStop這一役 網路民粹反抗軍終於攻入華爾街

紐約時報（NYT）科技專欄作者Kevin Roose形容，2021年第一個月的最後這一周，美國金融市場最大的新聞是，苦苦掙扎的電玩遊戲零售商GameStop（遊戲驛站），成了華爾街西裝革履的專業人士與大批網路鄉民之間一場豪賭拔河中的繩索。

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消褪

財經網站CNBC報導，PNC Financial首席投資策略師Amanda Agati認為，美股掀投機狂潮的3大理由是：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。