Google若退出澳洲 傳微軟Bing想趁機上位
本地媒體今天報導，若谷歌（Google）真因不滿澳洲要求數位巨頭為新聞內容付費給媒體機構，而兌現其威脅退出澳洲，微軟公司（Microsoft）將有「B計畫」。
澳洲政府訂定強制性新聞媒體議價法（News MediaBargaining Code），將迫使臉書（Facebook）與Google付費給提供新聞內容的媒體機構。
臉書和谷歌都揚言，若新法上路，將切斷在澳洲的重要服務。 Google澳洲董事總經理席瓦（Mel Silva）上週告訴國會，如果新聞付費法規成為法律，該公司將把人氣搜尋功能撤出澳洲。
「澳洲人報」（The Australian）報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）聯繫澳洲總理莫里森（Scott Morrison），表明若谷歌退出，微軟搜尋引擎Bing將擴大服務。
「澳洲人報」報導說，納德拉和莫里森上週談過，納德拉據報表示微軟「有B計畫」。
財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）證實納德拉和莫里森通過電話，並表示政府和「多個業界主力有過細部討論」。
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