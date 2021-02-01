IKEA購美國林地約6233個足球場 保育物種免迫遷

全球家具零售龍頭IKEA的最大股東英卡集團，近日宣布買下喬治亞州境內約4451公頃樹林。並將其劃為永久林地，保護林內逾350個動、植物物種，免於因人為開發而被迫遷移的命運，也讓曾覆蓋半個喬治亞州的「奇蹟之樹」得以復育。

落實永續發展

《CNN》報導，瑞典傢俱零售商IKEA母公司英卡集團上月中宣布，集團將買下美國喬治亞州南部一片面積約4451公頃(約6233個足球場)大的樹林，且將永久保育其中超過350種動、植物，林區也同時供當地民眾作為休閒場所。

英卡投資總監麥特森表示：「我們有責任保護地球上僅存的樹林，而最好的方式就是讓種樹的速度比砍樹還快。」數據顯示，英卡集團從2014年開始已經在世界各地買下約247000公頃(約345938個足球場)大小的樹林，並將其劃為保護區，不砍伐其中的樹木。

林貌今非昔比

根據美國魚類及野生動物管理局數據顯示，在移民遷入之前，被稱為「奇蹟之樹」(The Wonder Tree)的長葉松，可覆蓋北美洲約3642萬公頃(約5100萬個足球場大小)的土地。在喬治亞州，長葉松甚至能夠覆蓋整個州的一半土地。

如今，隨著人類無止盡的砍伐，美國境內的長葉松只剩下不到全盛期4%的數量，也讓長葉松成為瀕危物種之一。保育組織表示，當地在劃為永久林區後會持續發展「以林為本」的產業，希望能夠讓曾經綠油油的喬治亞再現綠洲。

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