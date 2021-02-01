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最小幸運兒！10歲童靠2年前入手GameStop 獲利超過50倍

聯合新聞網 / 綜合報導
10歲男童卡爾2年前購得GameStop股票，股價一夕暴增逾50倍，售出近3200美元（約合新台幣90000元）股票。圖／取自mysanantonio
10歲男童卡爾2年前購得GameStop股票，股價一夕暴增逾50倍，售出近3200美元（約合新台幣90000元）股票。圖／取自mysanantonio

上週美國論壇Reddit鄉民聯手讓電玩零售商遊戲驛站（GameStop）的股價從個位數飆升至3位數，使得當地德州10歲男童卡爾（Jaydyn Carr）2年前買的股票價值一夕暴增逾50倍，售出近3200美元（約合新台幣90000元）股票。

美國有線電視新聞網CNN報導，卡爾的母親妮娜（Nina）2年前購買10股股價僅6.19美元（約合新台幣174元）的股份，送卡爾當節慶禮物並希望教他投資。

妮娜透露卡爾從小就很愛打電動，購買電玩公司的股票再自然不過，她買了約60美元（約合新台幣1700元）的股票，並送卡爾裱了框的股份證書（Stock certificate）。

卡爾說當時最想收到XBox，但還是很愛這份禮物：「能獲得我最常用到的公司股票實在太酷了。」卡爾偶爾為了好玩會看看股價，但妮娜告訴他股票是一項長期投資。

妮娜5年前就積極購買股票，並設定自動追蹤系統。上週三她的手機警示音響個不停提醒她股價已達350美元（約合新台幣9800元）並急劇變化。

妮娜跑去跟正在做功課的卡爾解釋事情始末，詢問他的想法。卡爾表示自己想賣掉股票，「因為預期股價會瞬間下降。」他們最終以每股約320美元（約合新台幣9000元）的價格出售了這隻股票，總價接近3200美元（約合新台幣90000元）。

7年前喪夫的妮娜傳授卡爾關於投資、儲蓄、信用卡債務以及他長大後需要理解的其他金融課題，期盼卡爾學到「自己希望早點知道的知識。」

卡爾指出這是他第一支股票，他將這次販售股票獲得的2,000美元（約合新台幣56000元）存入他的儲蓄帳戶，並計劃投資1,000美元（約合新台幣28000元）。

GameStop Reddit 信用 美股

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