「狗狗幣」暴漲暴跌 Reddit和推特網友籲停止恐慌拋售

以日本柴犬圖像做為標誌的加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin），30日價格幾乎腰斬，引發網路論壇Reddit和推特網友紛紛呼籲停止恐慌拋售。這款數位幣當初問世被視為一種玩笑，但上周卻成為散戶趨之若鶩的投資標的。

根據CoinMarketCap的最新數據，狗狗幣29日盤中飆漲七倍至0.07美元，隨後30日重挫46%至0.02582美元，31日回升至0.03美元，但仍不及29日價位的一半。

線上券商平台Robinhood發言人接受CNBC專訪時說，隨著狗狗幣價格暴衝，Robinhood 29日一度以「非常市況」為由，暫停狗狗幣的即時交易，但用戶仍可使用存放在該平台的資金購買狗狗幣。

狗狗幣近來成為最新的熱門投資標的，部分是因特斯拉執行長馬斯克日前在推特張貼寵物犬時尚雜誌「Dogue」封面照片，內容是一隻穿紅色高領的惠比特犬。馬斯克並未多加敘述這張照片，但許多網友認為這是指狗狗幣。