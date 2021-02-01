南韓出口連三月上揚　1月半導體出口勁增22%

南韓1月出口上揚，為連續第三個月出口成長，在新冠疫情肆虐一年後，為全球貿易往來復甦增添正面訊號。

南韓貿易部1日公布，1月出口額為480.1億美元，年比增加11%，高於經濟學家預估的9.8%增幅。其中，對中國大陸外銷提高22%，對美國和歐盟等主要市場的出口都成長逾20%，至於半導體出口則增加22%。

出口表現優於預期，為南韓經濟今年上半年可望恢復至疫情前產出水準的看法提供佐證。南韓貿易數據是全球需求的一大關鍵指標，也顯示出儘管全球許多地方仍受新冠疫情大幅影響，但南韓海外的活動正穩住步調。

不過，南韓今年1月的工作天數較去年同月多，也是拉抬貿易數據的原因之一。若以每日平均值來計算，南韓上月出口成長6.4%。

南韓經濟去年萎縮幅度比預期小，主要歸功於出口回升，受惠於記憶體、智慧手機、電腦和其他電子產品的旺盛出口，預期這項因素依然是南韓經濟今年的主要拉抬力。南韓政府預期南韓2021年出口成長8.6%，受科技需求與疫苗擴大接種、支撐消費者支出回升所提振。