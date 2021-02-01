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美股期指大跌、銀價大漲 散戶坑殺基金疑慮未退

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
Comex白銀期貨一度上漲8.1%，至每英兩29.095美元。圖／擷自彭博
Comex白銀期貨一度上漲8.1%，至每英兩29.095美元。圖／擷自彭博

美股期指今天（周一）繼續下跌，美國散戶坑殺基金疑慮未退，中國大陸經濟數據不如預期。此外，白銀期貨成為散戶追捧的另一對象。

標普500指數期指一度大跌1%，隨後收斂跌幅。美股三大指數上周五大跌2%左右，台積電ADR上周五大跌3.4%，溢價收斂為15.2%。日、韓股開盤小幅上漲。

從最新數據來看，中國大陸經濟也無法自外於新冠肺炎疫情復發的影響，尤其是服務業。中國國家統計局周日發布的數據顯示，1月份官方製造業採購經理指數（PMI）從去年12月的51.9下降到了51.3。非製造業PMI從55.7下降到了52.4，創出了去年2月中國實施抗疫封鎖措施以來的最大降幅。

擾亂股市的散戶投資熱潮蔓延至大宗商品市場，銀價本周開盤再度飆升，Comex白銀期貨一度上漲8.1%，至每英兩29.095美元，突破每英兩29美元。

對銀條和銀幣的需求周日淹沒了零售地點。北美貴金屬產品交易所Apmex等表示，由於消費量達到空前水準，他們要到亞洲市場開盤後才能處理訂單。

Centersquare 投資管理投資長 Scott Crowe 說：「避險基金等基金遭上萬投資人軋空，我對這只是一時現象的說法持保留態度，你看現在今早銀價開始議論紛紛。」

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