特斯拉的秘密：賣車並不賺錢？ 去年獲利另有來源

特斯拉日前公布2020年首度實現全年盈利──但並非因為賣車給顧客。

美國有線電視新聞（CNN）報導，美國有11個州要求車廠於2025年前銷售一定比率的零碳排車輛。做不到的車廠必須從其他符合這項要求的車廠，例如專賣電動車的特斯拉，買進監管信用（regulatory credit）。

這對特斯拉來說是一門利潤豐厚的生意──過去5年賺進33億美元，近半發生在2020年。去年出售監管信用的收入高達16億美元，遠超過淨利7.21億美元，意味要不是這筆錢，特斯拉2020年本該處於虧損。

特斯拉最大空頭之一、GLJ Research創辦人兼執行長Gordon Johnson說：「這些人賣車虧錢。他們靠賣監管信用賺錢。」

特斯拉高層主管承認，不能期待這筆現金收入會源源不斷。該公司財務長Zachary Kirkhorn表示：「這一塊收入一直難以預估。長期而言，監管信用的營收不會是業務的重要部分，我們的業務計畫不以此為重心。有可能在接下來的幾季維持強勁，也可能不。」

該公司財報有其他衡量獲利能力的方法，強調獲利夠大，不仰賴銷售監管信用：其汽車業務毛利為54億美元，其中不包括監管信用的銷售收入；自由現金流量為28億美元，比去年同期增長158%，迥異於2018年時幾乎燒光現金、有資金短絀的危機。

根據創投公司Loup Ventures的合夥人Gene Munster，對特斯拉是否真的賺錢，質疑和捍衛的兩派人馬幾乎已經陷入一種「聖戰」。

他指出：「他們辯論兩個不同的問題，不會有結論。」Munster認為，批評者過分關注監管信用高於淨利，但不含監管信用收入的汽車業務毛利，才是衡量財務成績的最佳晴雨表，通用汽車和福斯汽車的電動車就不可能這麼賺。

其他分析師認為，汽車產業正走向全電動車的未來，特斯拉受惠於此一轉型，股價合理。

證券公司Wedbush Serurities科技類股分析師Daniel Ives說：「他們在電動車市場的占有率不會一直維持在80-80%。到2025-2026年，料可年產300萬到400萬輛以上，40%的成長來自中國。我們相信，即使沒有監管信用，他們也還能賺錢。」