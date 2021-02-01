快訊

特斯拉的秘密：賣車並不賺錢？ 去年獲利另有來源

殺不死電影魂：美國日舞影展如何「逆疫情」崛起？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉的秘密：賣車並不賺錢？ 去年獲利另有來源

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉主要獲利來源不是賣車，而是出售監管信用。美聯社
特斯拉主要獲利來源不是賣車，而是出售監管信用。美聯社

特斯拉日前公布2020年首度實現全年盈利──但並非因為賣車給顧客。

美國有線電視新聞（CNN）報導，美國有11個州要求車廠於2025年前銷售一定比率的零碳排車輛。做不到的車廠必須從其他符合這項要求的車廠，例如專賣電動車的特斯拉，買進監管信用（regulatory credit）。

這對特斯拉來說是一門利潤豐厚的生意──過去5年賺進33億美元，近半發生在2020年。去年出售監管信用的收入高達16億美元，遠超過淨利7.21億美元，意味要不是這筆錢，特斯拉2020年本該處於虧損。

特斯拉最大空頭之一、GLJ Research創辦人兼執行長Gordon Johnson說：「這些人賣車虧錢。他們靠賣監管信用賺錢。」

特斯拉高層主管承認，不能期待這筆現金收入會源源不斷。該公司財務長Zachary Kirkhorn表示：「這一塊收入一直難以預估。長期而言，監管信用的營收不會是業務的重要部分，我們的業務計畫不以此為重心。有可能在接下來的幾季維持強勁，也可能不。」

該公司財報有其他衡量獲利能力的方法，強調獲利夠大，不仰賴銷售監管信用：其汽車業務毛利為54億美元，其中不包括監管信用的銷售收入；自由現金流量為28億美元，比去年同期增長158%，迥異於2018年時幾乎燒光現金、有資金短絀的危機。

根據創投公司Loup Ventures的合夥人Gene Munster，對特斯拉是否真的賺錢，質疑和捍衛的兩派人馬幾乎已經陷入一種「聖戰」。

他指出：「他們辯論兩個不同的問題，不會有結論。」Munster認為，批評者過分關注監管信用高於淨利，但不含監管信用收入的汽車業務毛利，才是衡量財務成績的最佳晴雨表，通用汽車和福斯汽車的電動車就不可能這麼賺。

其他分析師認為，汽車產業正走向全電動車的未來，特斯拉受惠於此一轉型，股價合理。

證券公司Wedbush Serurities科技類股分析師Daniel Ives說：「他們在電動車市場的占有率不會一直維持在80-80%。到2025-2026年，料可年產300萬到400萬輛以上，40%的成長來自中國。我們相信，即使沒有監管信用，他們也還能賺錢。」

信用 特斯拉

延伸閱讀

三星追趕台積 多路進擊

搶匪戴面具駕駛特斯拉搶銀行 原來是北市防搶演練

電池缺貨 特斯拉卡車難擴產

馬力破千匹！特斯拉Model S、Model X大幅更新登場

相關新聞

葉倫新官上任三把火 美元短多資金回美機率低

葉倫1月中赴參院財政委員會召開的聽證會，確認其財長提名資格。她在會上強調美國不會為了刺激出口而讓美元貶值，這跟川普執政期間，財長穆欽一再強調強勢美元不利美國出口的論調完全不同

特斯拉的秘密：賣車並不賺錢？ 去年獲利另有來源

特斯拉日前公布2020年首度實現全年盈利──但並非因為賣車給顧客。美國有線電視新聞（CNN）報導，美國有11個州要求車廠於2025年前銷售一定比率的零碳排車輛。做不到的車廠必須從其他符合這項要求的車廠，例如專賣電動車的特斯拉，買進監管信用（regulatory credit）。

中芯國際ADR 遭美國場外交易市場摘牌下市

中國大陸半導體龍頭中芯國際（SMIC）1月31日在香港交易所公告，公司被美國場外證券交易市場OTCQX的營運者OTC M...

GameStop空頭噩夢全面擴散？策略師：不至於吞沒牛市

美國電玩零售商遊戲驛站（GameStop）因散戶大軍拉抬而瘋漲，讓任何做空、押錯邊的人感到恐懼。不過，巴克萊策略師認為，...

今天開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（29日）大跌，創下去年10月以來單周最大跌幅，反映新冠疫情拖累經濟的疑慮揮之不去，而本月席捲華爾街的交易...

名家瞭望／史提格里茲：重建經濟 必須不惜代價

2021年有件事顯而易見：新冠病毒不會像美國前總統川普一再宣稱地那般銷聲匿跡。各國採取的防疫封鎖措施，使經濟墜入深淵，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。