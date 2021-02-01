英拉攏亞太 要加入CPTPP

在英國脫歐屆滿一年之際，英國1月31日表示，將於2月1日正式提出申請，加入11個由環太平洋國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），預定今年春季展開談判，力圖在退出歐盟後，強化與亞太地區之間的貿易連結。

根據英國政府的聲明，國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）2月1日將與今年CPTPP輪值主席國日本、及紐西蘭舉行三方部長級會談，屆時特拉斯將正式請求加入CPTPP。首相強生發表聲明表示：「我們在脫歐一年後，將締造新的夥伴關係，將為英國人民帶來龐大的經濟利益。」

強生也希望美國總統拜登能帶領美國也加入CPTPP，為英美建立更緊密的貿易關係鋪路。不過拜登已表明，將以改善國內經濟為首要之務，之後才會簽署新的貿易協議，因此美英貿易協議、或申請加入CPTPP顯然都非當前要務。中國大陸、南韓及泰國都已表達有意加入。

若英國獲認可加入，將成為CPTPP的第一個新成員國。CPTPP於2018年12月30日生效，包含澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、新加坡、秘魯及越南等11國，國內生產毛額（GDP）總額約占全球13%。倫敦表示，英國加入後，這個貿易集團的GDP總額將占全球逾16%。

日本負責CPTPP的經濟再生擔當大臣西村康稔說，日本將在接獲申請時，盡早舉辦由成員國組成的CPTPP委員會，協調英國加入談判的事宜。

英國政府表示，去年英國與CPTPP集團的貿易額約1,110億英鎊（1,521億美元），自2016年英國公投決定脫歐以來，成長了8%，加入後將能調降餐飲、汽車等產業的關稅，企業人士也能更易於進行商旅，能享有原產地規範所帶來的好處，從而深化與亞太國家連結。

不過，金融時報指出，距離仍是貿易的關鍵因素之一。例如，英國政府研究指出，今年元旦起生效的英日雙邊經濟合作協定，長期將提振英國GDP 0.07%，而另一份2018年的政府研究顯示，英國與非歐盟國家及貿易集團所簽署的貿易協定，長期也只會提振英國GDP 0.1%-0.4%。

BBC也指出，英國已與CPTPP 11國裡的七國簽有貿易協定，也正與其他兩國協商中，且2019年對CPTPP出口僅占8.4%，此舉短期對家庭與企業的好處不大，益處主要在於長期深化與亞太經濟體的連結，若美國也加入，將讓英國取得與美國之間的貿易優惠待遇。