亞洲富豪投資 相中科技新創

亞洲許多富豪家族普遍認為，儘管各國已開始施打新冠病毒疫苗，但預料疫情仍將曠日持久，經濟活動可能無法很快恢復到疫情擴散之前的水準，審慎看待2021年前景，投資態度也轉向更審慎地「精挑細選」，包括未上市的科技新創企業、或是金銀等貴金屬。

彭博資訊報導，各國政府對企業提供的就業補貼與貸款將在幾個月後結束，且疫苗要歷時數年才能充分發揮效用，加上美中關係持續緊張，使許多亞洲富豪備感焦慮。

新加坡GAV創投公司創辦人班傑明表示，今年的關鍵字是「不確定性，預料經濟與消費還需要12-18個月才會真正復原，在投資的同時，也會保留相當多現金。

馬來西亞郭鶴年家族辦公室認為，投資機會在於東南亞，聚焦替代性蛋白質、植物細胞培養肉及農業科技類的新創企業，另一些家族青睞叫車平台Grab與Gojek等科技創新公司。一些亞洲富豪家族今年也計劃大舉投資黃金、白銀等貴金屬。