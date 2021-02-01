美棉花種植面積縮水
全球最大棉花出口國美國的棉花種植面積可能減少，原因是中國大陸對穀物的需求大幅升溫，使農民改種其他作物，且旱災也可能衝擊德州棉花生產展望。這可能導致棉花供應更加吃緊。
彭博資訊報導，分析師預估，美國農民在2021-2022年產季（起自8月1日）的棉花栽種面積將為1,150萬英畝，較上個產季減少5%。美國農業部將在2月發布初步預測。美國去年棉花產量銳減25%，原因之一是壞天氣導致收成減少。
美國的棉花種植面積減少、產量可能下滑，意味著供應將進一步吃緊，原因是當前中國大陸希望提高紡織品儲備庫存，已推升全球對紡織品的需求。美國農業部的數據顯示，今年棉花需求量可望激增13%，至少寫下60年來最大增幅。
德州A&M AgriLife Extension經濟學家羅賓森指出，相較於棉花，農民將改種玉米、黃豆或甚至花生。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言