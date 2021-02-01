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美棉花種植面積縮水

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電

全球最大棉花出口國美國的棉花種植面積可能減少，原因是中國大陸對穀物的需求大幅升溫，使農民改種其他作物，且旱災也可能衝擊德州棉花生產展望。這可能導致棉花供應更加吃緊。

彭博資訊報導，分析師預估，美國農民在2021-2022年產季（起自8月1日）的棉花栽種面積將為1,150萬英畝，較上個產季減少5%。美國農業部將在2月發布初步預測。美國去年棉花產量銳減25%，原因之一是壞天氣導致收成減少。

美國的棉花種植面積減少、產量可能下滑，意味著供應將進一步吃緊，原因是當前中國大陸希望提高紡織品儲備庫存，已推升全球對紡織品的需求。美國農業部的數據顯示，今年棉花需求量可望激增13%，至少寫下60年來最大增幅。

德州A&M AgriLife Extension經濟學家羅賓森指出，相較於棉花，農民將改種玉米、黃豆或甚至花生。

農民

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