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10多萬劑輝瑞疫苗4日將抵台 桃園醫護優先施打

美股2月面臨三大利空

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
圖／經濟日報提供
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美股1月在散戶與避險基金的「多空大戰」下收黑，邁入2月，但今年2月正逢過去美股表現不佳的時期，還將面臨GameStop風波未歇、市場泡沫憂慮和變種病毒遏制疫苗樂觀氛圍等三大利空，美股預料將加劇震盪。

標普500指數與道瓊瓊工業指數上周均跌約3.3%，那斯達克指數跌3.5%，為去年10月底以來最大單周跌幅；標普500指數和道瓊工業指數1月分別下跌1.1%、2%。

GameStop風波仍無平息跡象，旗下避險基金參與做空GameStop的億萬富豪投資人柯恩（Steve Cohen）已刪除推特帳號，原因是家人收到威脅訊息。投資人日益憂心，GameStop多空大戰升溫，可能加劇更廣泛市場的動盪，因為避險基金須賣出其他持股，以回補空頭部位，上周連帶拖累蘋果和臉書股價。

分析師指出，標普500指數上周跌破50日移動均線這個重要技術支撐，為去年11月來首見，可能影響投資人信心，散戶本周也可能繼續對戰避險基金，導致股市繼續震盪。本周還有亞馬遜與字母等重要企業財報、1月就業報告以刺激方案進展等重要事件。

基於美股價位偏高，分析師認為，美股早就該回檔盤整，不過，今年2月是美國總統大選周期的第二個月，而美股在這段期間的表現通常不佳，平均下滑1.1%，各類股平均表現也都是下跌。

在此同時，市場泡沫的疑慮依然未消，特別是特殊目的收購公司（SPAC）的上市熱潮，高盛警告投資人對SPAC上市已產生類似泡沫的情緒。

另一方面，臨床數據顯示，在南非與巴西蔓延的新冠變種病毒，對新冠疫苗似乎已出現部分抗藥性，降低市場對於疫苗能迅速終結疫情的樂觀情緒。

美股 新冠疫苗 GameStop

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