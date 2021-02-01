印度擬封殺民間加密幣

根據一項立法議程，印度政府計劃在國會下議院推動一項法案，禁止比特幣等民間加密貨幣，並將成立國家數位貨幣。若正式通過成為法律，印度將成為第一個全面禁止民間加密貨幣的主要經濟體，使已悄悄展開的全球數位主權貨幣競賽更加白熱化。

印度計劃推出的法案名為「加密貨幣與官方數位貨幣監管法案」，主要有兩大目的，一是尋求禁止印度境內的所有私人加密貨幣，但允許某些例外情況，以推廣加密貨幣的基礎技術及其用途；二是為印度央行發行的官方數位貨幣建立一個促成機制架構。由於總理莫迪領導的印度人民黨目前掌控國會上下兩院，這項立法通過的機率非常高。

在愈來愈多印度散戶投資人參與加密貨幣交易之際，新德里當局打算通過這項與加密貨幣有關的法案。加密貨幣交易所Wazir X的創辦人薛帝說，「去年我們的成交額激增1,000％以上， 用戶註冊數成長四到五倍，新註冊人數每兩到三個月增近一倍」，主因是加密幣價格狂飆，自去年4月來比特幣價格飆漲逾700%，其他加密貨幣的漲幅更加凶猛。

然而，這並非印度首次對加密貨幣採取這種強硬立場。在2018年，一個印度政府小組建議禁止所有私人加密貨幣，違反者將面臨最高十年的有期徒刑，且任何從事數位貨幣交易者都將被處以高額罰款。同年，當時的印度財政部長賈特里說：「政府不承認加密貨幣為法定貨幣或硬幣，並將採取一切措施消除使用這些加密資產做為非法活動資金或是支付系統的一部分。」

在發生一連串的詐騙情事後，印度貨幣主管機關曾禁止加密幣交易，央行在2018年4月勒令金融機構，在三個月內斷絕與使用比特幣等虛擬貨幣交易的個人及企業的所有關係，衝擊這個正在蓬勃發展的產業。但這項政策後來被印度最高法院在2020年3月推翻，允許銀行處理來自交易所及交易員的加密貨幣交易。

各界對加密貨幣濫用消費者資料及其對金融體系的影響，一直存有疑慮，各國政府也在研究監管加密貨幣的方法，但在印度之前，沒有一個主要經濟體採取嚴厲措施全面禁止擁有加密貨幣。

此外，基於擔心比特幣等加密貨幣、臉書穩定幣的監管風險，美加、日等國央行早已開始認真研議推出自家數位貨幣，中國大陸更是一馬當先，已在去年開始定點試行數位人民幣，如今印度也決定推動立法要發行國家數位貨幣，顯示這場保護國家主權的全球央行數位貨幣競賽，正如火如荼展開 。

各國央行認為，比特幣等加密幣或臉書穩定幣等私人貨幣的大規模使用，最後可能演變為央行的噩夢。由於控制貨幣的價格與數量，是經濟政策的重要武器以及主權表現，更是一門非常有利可圖的生意，沒有央行願意放手，也都承擔不起喪失對本幣控制權的風險，也不願意把支付體系控制權拱手讓給外國支付處理商、主權政府或私人企業。

對加拿大、英國、歐洲、日本、瑞士、瑞典和美國等國央行而言，同樣重要的是將中國大陸排除在該集團之外，意味著一旦中國大陸占優勢，這些央行就會覺得國家主權正受到威脅。

在這些背景下，國際金融機構和20國集團（G20）正在研擬建立規範與發行主權數位貨幣的官方標準。G20財政部長及央行總裁在去年10月的報告說，正在與國際貨幣基金（IMF）、世界銀行和國際清算銀行（BIS）合作，正式確定央行數位貨幣（CBDC）在銀行體系中的使用方式。

根據這份報告，將在2022年底前完成監管架構，以及CBDC設計、技術和實驗的研究和選擇。到2025年底，IMF和世銀將具備促進這些國家交易CBDC的技術能力。北美、歐洲和日本等地的央行表示，CBDC須能與現有的貨幣形式互換，並且類似於現金，可以甚少或無成本的方式用於各種支付形式。CBDC系統還應該連結傳統金融技術、全天候即時清算大量交易、不受網絡攻擊和當機的影響，而且遵守適用於已流通貨幣以及保有央行權力的法規和監控。