美股GME金融大戰 散戶對抗資本巨鱷

針對金融史上實力最懸殊的一仗，繼美國交易平台關閉交易，這股風勢也傳到英國。近期最熱門股票GME，因低價走勢成為華爾街精英的工具，大型對沖基金公司加入進行做空，打算趁著後續跌價再買回來平倉，卻引發全球散戶一呼百應、瘋狂買入推高股價，形成一場平民小蝦米對決權貴的金融大戰，導致日前美國先行限購，31日英國交易平台也禁購，引發散戶不滿。

小蝦米對抗資本大鱷

美股GME是近期金融市場的熱門關鍵字，GME原先是美國出售遊戲產品的實業，因為不符現代購買風氣而苦苦掙扎，低價的股票走勢成為華爾街精英操盤工具，加入大型對沖基金公司一同做空，意即先借入股數賣出，等到跌價後再購入同樣股數平倉，從中賺取差價，就在這些傳統大戶與平時無異的操作下，卻引發始料未及的全球散戶串連。

出自於逆反心態、或說自認正義，股民從Reddit發起串連，一起購入GME堆高股價，讓這些「操作到一半」的華爾街人士和資本大鱷的資金落入圈套（股價反漲與他們設定的相反），在全球散戶紛紛貼出突然膨脹的帳戶截圖後，加上形成一股風氣，吸引更多散戶瘋狂入場，成了本週世界交易量最高的股票，讓資本大鱷無力對抗、遭遇巨額虧損。

交易平台出手限購

而這股瘋狂的風氣也讓美國交易平台提出禁購另，日前美國各大交易平台禁止股民再購入GME，主打「讓金融民主化、推及一般人」的羅賓漢交易平台遭到抨擊，不讓人自由購買股票違背初創宗旨，31日英國大型交易平台也在IG發表聲明，基於近期的極端股價波動，將不再允許股民進場GME與另外幾支波動較大的股票AMC等。

根據《英國廣播公司》報導，英國交易平台表示，上週GME狂漲700%，波動太過於極端，英國金管局仍提醒投資客危險性，這時候入場成為被收割者或是一同狂歡者還很難說，限制交易是保護手段之一，但不出意外與美國投資客反應相同，引發眾怒。

金融權貴危機？

GME事件背後更被認為是一場權貴的危機，《ABC網》就提到，過往在市場上擁有話語權的都是佔有多頭的大型資本，散戶入場頂多是搭便車，市場上充斥著嚴重的不平等，該文特別將本次事件對比11年的佔領華爾街運動，這次小蝦米們並未選擇實際上街，但他們運用網路串聯給予權貴們更實際的財務重創，雖然多數外媒仍認為最終仍會敗給大鱷們，但這場勝利已是全球平民們威脅到權貴的一次定心丸。

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