中國票房全球登頂 好萊塢光環不再？

2020年全球電影票房，中國以31億美元的成績首次超越美國的22.5億成世界第一。儘管外界將原因指向疫情影響程度不一，但票房數據顯示了另一個現象：並非所有好萊塢電影都合中國觀眾口味。也讓美國影界開始討論：如果中國不再買單好萊塢電影，產業會有何變化？

中國躍全球票房冠軍

根據[Comscore(https://www.prnewswire.com/news-releases/comscore-announces-global-box-office-totals-for-2020-301209105.html)]所統計的票房數據，去年全球約122億美元的票房中，美國僅以22.5億占據全球不到2成市場。疫情的影響下讓這個以往瓜分世界四分之一票房的大國成績慘澹，總票房衰退近百億美元。

反觀，僅有上半年受疫情影響較深，下半年度中國電影院全面開放的時間較長，總票房僅減少約60億美元，以31億美元的成績首次躍上世界票房冠軍。且對比世界各國，中國影視產值逐年上升，2020年扣除好萊塢後全球近百億美元的票房中，中國就占31.2%，對比2012年的11.5%有近三倍的成長，市場潛力驚人。

好萊塢光環不再？

《[CNN(https://edition.cnn.com/2021/01/28/media/china-box-office-coronavirus/index.html)]》分析，去年包括《神力女超人1984》、《花木蘭》等好萊塢大片在中國市場的表現都不盡理想，這讓好萊塢多年來不斷試圖以美國電影文化渲染全球觀眾(特別是中國觀眾)的目標踢到鐵板。也讓「如果中國不再買單好萊塢電影，影視產業會有何變化？」的討論聲浪四起。

著作"Hollywood Made In China"(中國製造的好萊塢)作者柯卡思表示，若中國不再需要好萊塢電影，美國電影的產製過程將會起巨大變化。因為中國的票房收入對發行者來說是重要的營收來源，片商很有可能不再投入鉅額成本在電影中。

且若中國市場影響力下降，好萊塢作品中用來提高票房的中國演員可能大量減少。《捍衛戰士》中，湯姆克魯斯外套上的中華民國國旗可能也不再被中國官方要求將其「和諧」，種種的跡象不難觀察出，對於目前的好萊塢來說，中國的重要性仍非常高，讓片商願意從選角、劇本和內容中下功夫，以取悅每年數十億美元票房的龐大市場。

電影《捍衛戰士》中，演員身上外套上的日本和中華民國國旗被取代。(網路截圖)

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