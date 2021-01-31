快訊

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

中國票房全球登頂 好萊塢光環不再？

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
中國市場對好萊塢來說十分重要，讓片商願意在各方面下重本討好中國觀眾。(網路截圖)
中國市場對好萊塢來說十分重要，讓片商願意在各方面下重本討好中國觀眾。(網路截圖)

2020年全球電影票房，中國以31億美元的成績首次超越美國的22.5億成世界第一。儘管外界將原因指向疫情影響程度不一，但票房數據顯示了另一個現象：並非所有好萊塢電影都合中國觀眾口味。也讓美國影界開始討論：如果中國不再買單好萊塢電影，產業會有何變化？

中國躍全球票房冠軍

根據[Comscore(https://www.prnewswire.com/news-releases/comscore-announces-global-box-office-totals-for-2020-301209105.html)]所統計的票房數據，去年全球約122億美元的票房中，美國僅以22.5億占據全球不到2成市場。疫情的影響下讓這個以往瓜分世界四分之一票房的大國成績慘澹，總票房衰退近百億美元。

反觀，僅有上半年受疫情影響較深，下半年度中國電影院全面開放的時間較長，總票房僅減少約60億美元，以31億美元的成績首次躍上世界票房冠軍。且對比世界各國，中國影視產值逐年上升，2020年扣除好萊塢後全球近百億美元的票房中，中國就占31.2%，對比2012年的11.5%有近三倍的成長，市場潛力驚人。

好萊塢光環不再？

《[CNN(https://edition.cnn.com/2021/01/28/media/china-box-office-coronavirus/index.html)]》分析，去年包括《神力女超人1984》、《花木蘭》等好萊塢大片在中國市場的表現都不盡理想，這讓好萊塢多年來不斷試圖以美國電影文化渲染全球觀眾(特別是中國觀眾)的目標踢到鐵板。也讓「如果中國不再買單好萊塢電影，影視產業會有何變化？」的討論聲浪四起。

著作"Hollywood Made In China"(中國製造的好萊塢)作者柯卡思表示，若中國不再需要好萊塢電影，美國電影的產製過程將會起巨大變化。因為中國的票房收入對發行者來說是重要的營收來源，片商很有可能不再投入鉅額成本在電影中。

且若中國市場影響力下降，好萊塢作品中用來提高票房的中國演員可能大量減少。《捍衛戰士》中，湯姆克魯斯外套上的中華民國國旗可能也不再被中國官方要求將其「和諧」，種種的跡象不難觀察出，對於目前的好萊塢來說，中國的重要性仍非常高，讓片商願意從選角、劇本和內容中下功夫，以取悅每年數十億美元票房的龐大市場。

電影《捍衛戰士》中，演員身上外套上的日本和中華民國國旗被取代。(網路截圖)

【更多精采內容，詳見

好萊塢 電影 疫情

延伸閱讀

張震、王子宣傳電影 靠兩招用黑西裝穿出不無聊的帥氣

「叱咤風雲」飆破2千萬 高雄影迷擠爆見面會

「拆彈專家2」票房累積約8000萬 反派曝拍攝時開眼界

哥吉拉、金剛大戰香港 章子怡慘遭小栗旬擠掉？

相關新聞

印限外資護本土 亞馬遜、沃爾瑪挫咧等

美國遊說團體希望印度不要加強對Amazon、Walmart等外國電商的投資限制，以免超過百億美元的開發資金泡湯。外界分析，印度此舉是為了不讓持續砸大錢投資印度的外國企業壟斷市場，據了解相關的法案已在送審階段。

日經：美國再次打破全球晶片業平衡 台積電繼續挑大梁

全球半導體短缺日益嚴重，外國政府已求助台灣當局，向台積電轉達提高產能的請求，凸顯台積電在晶片產業無人能及的影響力。日經新...

不敵中國競爭 Panasonic將退出太陽能電池市場

繼結束與電動車大廠特斯拉（Tesla）合作生產太陽能電池後，Panasonic面對中國競爭對手價格戰難以獲利，決定在20...

限購GameStop股票 網路券商羅賓漢怪罪保證金暴增10倍

網路券商羅賓漢(Robinhood)29日深夜在其網誌發文表示，該公司暫時限購少數證券，是因為華爾街票據交換所強制要求的...

GameStop軋空潮讓券商「羅賓漢」現形？ 劫富濟貧終究不敵金融法規

震撼全球的散戶大買GameStop股票與華爾街機構投資人對決大戲餘波盪漾，曾以零手續費號召小額投資人的交易平台「羅賓漢」公司（Robinhood），28日一度宣布禁止交易GameStop，讓大批投資人怒氣衝天，已有人對羅賓漢提起集體訴訟。究竟羅賓漢是家什麼公司？該公司以劫富濟貧的俠盜羅賓漢為名，為何在散戶力抗華爾街避險基金之際，限制散戶交易？

GameStop狂潮 像極了川普崛起背後的民粹怒火

散戶投資人合力衝高電子遊戲零售商「遊戲驛站」(GameStop)股價，顛覆華爾街股市，金融專家目睹華爾街正在發生的事，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。