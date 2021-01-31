印限外資護本土 亞馬遜、沃爾瑪挫咧等

美國遊說團體希望印度不要加強對Amazon、Walmart等外國電商的投資限制，以免超過百億美元的開發資金泡湯。外界分析，印度此舉是為了不讓持續砸大錢投資印度的外國企業壟斷市場，據了解相關的法案已在送審階段。

電商搶佔印度市場

路透社報導，代表兩大電商的遊說團體-美印商業理事會，日前行文至印度政府，希望當局不要強化對外國電商的投資限制，並呼籲印度展開與美方的實質性溝通。

美方會有如此的大動作不難想像，光是Amazon和Walmart兩大電商，近年來在印度就分別投資超過百億美元的資金在開發市場。若印度真的通過法案限制國內擁有境外股權的公司，屆時不只是這兩大電商，凡是想要進駐印度這塊潛力大餅的國外公司都無法大幅擴增商業版圖，對美企業將是一大重傷。

保護在地廠商

[Investing.com(https://www.investing.com/news/technology-news/exclusiveus-lobby-group-urges-india-not-to-tighten-foreign-ecommerce-rules-2403577)]報導，印度此舉是為了不讓持續砸大錢投資印度的外國企業壟斷市場，藉著資金的優勢壓低商品價格，讓當地的小資本公司失去利潤後退出市場，不斷擴張外商在國內的版圖。

據了解，相關的法案已在送審階段。印度工業和貿易促進部對於美方的呼籲和外界的猜測並無多做回應，美印商業理事會、Amazon和Walmart亦都不願談論相關事宜，但對於兩大公司遍布全球的投資人來說，進軍印度的成敗，很有可能影響公司的未來發展。

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