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陸下單美玉米量 再寫單日新高

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

美國農業部（USDA）29日表示，中國大陸單日下訂美國玉米的數量再度改寫新高，且全年採購量可能連續第二年超過世界貿易組織（WTO）規定的門檻，顯示中國正設法滿足國內持續攀升的動物飼料需求。

USDA表示，美民間出口業者回報，已出售210.8萬公噸玉米給中國大陸，預計2020-2021年度開始交付，單日銷售量創史上第二高，僅次於1991年元月出口至蘇聯的372萬公噸。對大陸而言，這筆採購也超越去年7月締造的193.7萬噸歷史紀錄。

路透去年10月引述三名產業界人士報導，中國政府持續尋求擴大進口玉米，當時暴風雨和乾旱肆虐，導致當地玉米供不應求。中國上周稍早才採購374萬噸玉米。大陸買家也另外下訂13.2萬噸黃豆，賣家預計2021-2022年度開始出貨。

芝加哥顧問業者AgResource27日預估，中國2020-2021年度的玉米進口量可能攀升至2,500萬至2,700萬噸，包括從美國進口的1,800萬至2,000萬噸。若採購量悉數交付，可能使中國成為全球最大玉米進口國。在2019-2020年度，大陸僅進口760萬噸玉米。

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨29日收盤勁揚2.34%，至每英斗547美分。

彭博引述消息人士報導，中國大陸採購美國玉米的數量，可能是連續第二年超過WTO規定的採購門檻。根據USDA，大陸到29日止的上周總計採購近600萬噸玉米。消息人士也說，大陸還會在這一輪採購額外進口200萬噸玉米，勢必超過WTO規定的採購上限。

WTO 芝加哥

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