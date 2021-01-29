臉書技術長：持續打造平價VR裝置 可望更成功

蘋果虛擬實境（VR）裝置傳出將在明年問世，可能成為臉書Oculus系列頭戴式裝置的勁敵。臉書技術長麥克今天表示，無法評論蘋果產品，但臉書VR裝置持續聚焦近用（access）和平價特點，看好將取得更多成功。

彭博社報導，預計最快2022年推出的蘋果VR裝置可能採用蘋果自製處理器，部分原型機與Oculus Quest尺寸相近，配備外部相機可啟用擴增實境（AR）功能；不過這項產品仍在早期研發階段，可能會調整相關設計或取消整個計畫。

臉書（Facebook）技術長麥克（Mike Schroepher）今天參加亞太媒體線上圓桌會議時，針對中央社記者提問對蘋果VR眼鏡的看法表示，臉書曾推出OculusRift頭戴式裝置，是用來搭配個人電腦的主流VR裝置，然而第一個版本要價近1000美元（約新台幣2.8萬元），後來調降到約600美元。

麥克坦言，他可以把很多很酷的技術放進一台要價5000或2000美元的頭戴式裝置，但可能有數千萬或數億人負擔不起。臉書團隊很多成員對於新技術感到興奮，仍決定致力降低價格，這也是臉書推出Oculus Quest和Quest 2的原因，價格降到約299美元，讓更多人負擔得起。

他特別提到Oculus Quest系列的手勢追蹤功能，可以用雙手取代控制器，主要用來瀏覽大廳畫面，以及與資料庫、設定介面和Oculus商店進行互動。臉書也將持續投資軟體，並打造更多更好的硬體產品。

麥克今天在線上會議中分享臉書科技願景，以及臉書如何在發展新科技的同時實現負責任的創新。在疫情期間，臉書產品及服務被許多人大量使用，包括工作與生活都轉移到線上，新科技正是改善人們生活的最有效方式。

對臉書而言，最重要的兩項科技是人工智慧（AI）和VR。臉書運用AI協助用戶彼此溝通，也把AI用於翻譯。VR與AR被看好成為下一個主要系統平台，因此臉書致力提供平價VR裝置，並預計今年推出首款AR智慧眼鏡。

麥克說，臉書有一個強調負責任創新的AI團隊，任務是確保臉書產品安全且具更大的包容性。這能確保臉書走在正確的道路上，同時讓全世界用戶可以享受科技帶來的優點。