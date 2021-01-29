快訊

羽球年終賽／連兩周不敵安賽龍 周天成依舊晉級四強

共機兩架運8擾台 侵擾我西南防空識別區

5G設備銷售強勁 愛立信Q4獲利超乎預期

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
愛立信（Ericsson）上季財報超乎預期，原因是多國拒用華為設備下，其5G設備銷售強勁。路透
愛立信（Ericsson）上季財報超乎預期，原因是多國拒用華為設備下，其5G設備銷售強勁。路透

由於5G設備銷售強勁，瑞典電信設備大廠愛立信（Ericsson）上季財報優於市場預期，反映在多國禁用華為設備下，該公司持續從中受惠。愛立信股價29日盤中一度應聲大漲11%，遠優於歐洲主要股市表現。

愛立信29日公布，第4季經調整的營業利益增至110億瑞典克朗（約13.2億美元），優於去年同期的65億克朗，也擊敗路孚特（Refinitiv）分析師預期的85.8億瑞典克朗。

網路部門上季營收年增20%，毛利率升至43.5%，超過去年同期的41.1%；整體營收年增5%至696億克朗，擊敗市場預期的683.5億克朗。

愛立信優於預期的表現，為2020這個動盪年畫下漂亮句點。由於新冠疫情迫使民眾在家避疫，導致網路需求大增，各國電信業者已擴大網路容量、增設4G基地台，並加速推出5G網路。

愛立信執行長鮑毅康（Borje Ekholm）說，財報結果反映了北美和東北亞以及歐洲市場持續熱絡，且公司在歐洲的市占率也進一步提高。

在包含中國大陸的東北亞市場，愛立信已拿下大陸三大電信商的5G供應合約，領先對手諾基亞（Nokia）。

延伸閱讀

Reddit狂潮撲向歐洲 散戶大軍敲進Nokia

散戶追捧GameStop等飆股遭限制交易 引發亂象

MIH鴻海大復活

就是挺華為！愛立信CEO被曝以「去留」威脅瑞典解禁令

相關新聞

水餃股逆襲 BBC：年輕散戶鬥華爾街的世代衝突

電玩零售商GameStop等股價近期狂飆，美國上演散戶鄉民打垮對沖基金引起白宮與國會關切。英國廣播公司BBC指出，此事...

馬斯克為何挺Reddit散戶投資人 並廣獲其崇拜？

美國遊戲零售股GameStop在網路論壇Reddit鄉民揪團買股力捧下股價狂飆、擊潰放空該股的避險基金大戶，成為本周全球...

【Barron's】2021商品市場什麼恐來攪局？提防十個新變數

2021年可能有哪些變數襲擊全球商品市場？提示：不妨先思考，全球秩序可能面臨什麼改革。

新聞解析／限制交易擋不住GameStop上攻 散戶完勝「空軍」Q&A

來自費城的25歲Robinhood用戶Justin Foley 27日晚間在該平台下單要買進近日飆股GameStop、AMC和諾基亞，但是28日Robinhood突然限制這幾檔股票交易，他28日對彭博資訊說：「訂單現在還在等待執行的狀態，」Foley不滿自己可能因此錯失投資機會，表示正考慮轉移陣地，改用Robinhood的中國競爭對手Webull（微牛證券）。

疫情重創航空業 全球逾半數機師被迫轉行求生

根據一項全球調查，全世界超過一半的機師已不再靠開飛機維生，凸顯新冠肺炎疫情對機師業的重創程度。

散戶追捧GameStop等飆股遭限制交易 引發亂象

最近幾個交易日讓華爾街專業菁英挫敗的一支散戶大軍今天嚐到打擊滋味，因為網路券商對本週飆漲的當紅電玩零售商「遊戲驛站（Ga...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。