5G設備銷售強勁 愛立信Q4獲利超乎預期

由於5G設備銷售強勁，瑞典電信設備大廠愛立信（Ericsson）上季財報優於市場預期，反映在多國禁用華為設備下，該公司持續從中受惠。愛立信股價29日盤中一度應聲大漲11%，遠優於歐洲主要股市表現。

愛立信29日公布，第4季經調整的營業利益增至110億瑞典克朗（約13.2億美元），優於去年同期的65億克朗，也擊敗路孚特（Refinitiv）分析師預期的85.8億瑞典克朗。

網路部門上季營收年增20%，毛利率升至43.5%，超過去年同期的41.1%；整體營收年增5%至696億克朗，擊敗市場預期的683.5億克朗。

愛立信優於預期的表現，為2020這個動盪年畫下漂亮句點。由於新冠疫情迫使民眾在家避疫，導致網路需求大增，各國電信業者已擴大網路容量、增設4G基地台，並加速推出5G網路。

愛立信執行長鮑毅康（Borje Ekholm）說，財報結果反映了北美和東北亞以及歐洲市場持續熱絡，且公司在歐洲的市占率也進一步提高。

在包含中國大陸的東北亞市場，愛立信已拿下大陸三大電信商的5G供應合約，領先對手諾基亞（Nokia）。