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電池供不應求 特斯拉警告電動卡車產能受影響

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
特斯拉表示電動卡車Semi的生產計畫規模仍小，因Semi所需的特殊電池供不應求。路透
特斯拉表示電動卡車Semi的生產計畫規模仍小，因Semi所需的特殊電池供不應求。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）表示，最新款電動卡車Semi的生產計畫規模仍小，因為這款車所需的特殊電池供不應求。

特斯拉計劃年底前交付首批Semi，若要擴大生產來達到這個目標，勢必考驗特斯拉擴大規模和滿足車隊業主的能力，尤其這個市場注重成本和效能更勝傳統的特斯拉買家。

馬斯克27日在財報法說會中說：「擴大生產規模相當困難。我們尚未加速生產Semi在內的特斯拉新產品，主要因我們根本沒有足夠的電池。」

關於何時生產Semi和預計年底交付多少輛這款車等細節，特斯拉尚未對這些問題發表意見。

特斯拉曾說，將在德州奧斯汀新廠房生產這款電動車，並預估今年開始交車。沃爾瑪（Walmart）、聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）、萊德物流（Ryder）以及JB獵戶運輸服務公司，皆已向特斯拉預訂這款電動卡車。

特斯拉 馬斯克 沃爾瑪 電動汽車 電池

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