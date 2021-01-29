油價大跌 白銀成為Reddit散戶新目標 銅大漲

油價創下近一周最大跌幅，因為新冠肺淡病毒新變種的傳播和更嚴格的封鎖措施打擊了脆弱的需求復甦前景。白銀價格大漲，Reddit散戶開始鼓動買入最大白銀交易所交易基金IShares Silver Trust，稱銀行操縱並人為壓低白銀價格，掩蓋了實體市場供應短缺的情況。銅價創逾一周以來最大漲幅，扳回稍早跌幅，受美股上漲以及白銀勁升帶來的外溢效應提振。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

油價創近一周最大跌幅，紐約原油期貨下跌近1%，盤中大幅震盪，在南非發現的冠狀病毒變種據報已經傳入美國。

與此同時，歐洲疫苗短缺擔憂繼續發酵，且德國對阿斯利康疫苗對老年人的有效性表示懷疑。

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch：「市場對病毒新變種可能導致歐洲和亞洲（尤其是中國）防疫封鎖的擔心」加劇了石油需求擔憂，「市場處於平衡狀態，庫存下降，」但現在「各界擔心需求可能進一步減弱」。

3月交割西德州中級原油（WTI）跌51美分，結算價每桶52.34美元。3月交割布蘭特原油期貨下跌28美分，收於每桶55.53美元，是1月22日以來最大單日跌幅。

●銀價大漲

白銀價格大漲，席捲Gamestop的風暴波及該市場，網上開始有人鼓動買入最大白銀交易所交易基金IShares Silver Trust，稱銀行操縱並人為壓低了白銀價格，掩蓋了實貨市場供應短缺的情況。

截至紐約時間17:00，黃金現貨持平，報每英兩1843.17美元，白銀現貨大漲4.9%；白金和鈀金亦上漲。

COMEX期金下跌0.4%，結算價報1841.2美元；COMEX期銀上漲2.1%，結算價報25.922美元。

「白銀出現多頭逼空。這些小散正涌進白銀，派對開始了，」BlueLine Futures LLC首席市場策略師Phil Streible稱。「他們正拋售所有其他那些諸如GameStop和AMC之類的股票，因為交易受到限制，他們必須找其他機會，白銀是很容易發現的目標。」

●銅價上揚

銅價創逾一周以來最大漲幅，扳回稍早跌幅，受美股上漲以及白銀勁升帶來的溢出效應提振。

美股在昨日創10月來最大跌幅後出現反彈，得益於限制散戶對某些股票投機交易、企業財報穩健以及美國首次申領失業救濟人數下滑。

銅還因銀價上漲而獲得提振；BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，白銀成為Reddit日內交易員狂熱行動的最新目標。

倫敦時間下午5:54，3個月銅期貨上漲0.6%收於每噸7,873美元，盤中一度下跌1.5%