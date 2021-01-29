台積電ADR大漲終止二連跌 較台北交易股票溢價逾17%
台積電ADR周四大漲3.3%收125.83美元，較台北交易股票溢價17.4%，能否因此止住台積電在台北交易五連跌的頹勢，備受關注。費城半導體指數大漲2.1%。
美國股市周四收高，從上一個交易日的重挫反彈，因企業季報強勁，而避險基金賣出多頭部位以回補空頭的疑慮減輕。
道瓊工業指數上漲300.19，漲幅1%，收30,603.36點；標普500指數漲1%至3787.38點，那斯達克綜合指數漲0.5%，報13,337.16點。
台灣加權股價指數昨天大跌285.57點收15,415.88點。台積電跌2.3%收601.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 96.60 +0.73 94.50 2.22
中華電 CHT 110.00 +0.69 109.00 0.92
台積電 TSM 705.68 +3.36 601.00 17.42
聯電 UMC 52.04 +0.54 51.20 1.65
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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