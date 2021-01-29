企業財報強勁和做空疑慮降溫 四要點看美股反彈

美國股市周四收高，從上一個交易日的重挫反彈，因企業季報強勁，而避險基金賣出多頭部位以回補空頭的疑慮減輕。

道瓊工業指數上漲300.19，漲幅1%，收30,603.36點；標普500指數漲1%至3787.38點，那斯達克綜合指數漲0.5%，報13,337.16點。

●誰推升美股

包括微軟、亞馬遜和Alphabet 在內的重量級公司給標普帶來的提振最大，此前一天，美國三大指數遭遇三個月來最大單日百分比跌幅。

●蘋果跌，供應商仍漲

蘋果公布上季營收和獲利超過華爾街的預期。不過，這家iPhone製造商的股價下跌了3.5%，此前在今年年初以來上漲了約7%。

隨著財報季報的全面展開，市場人士一直在關注企業能否證明蘋果高價位是否合理。標普500指數的預估本益比接近20年最高近22.7倍。

F.L.Putnam Investment Management基金經理人Ellen Hazen說：「總的來說是正面的驚喜，甚至要好於一般情況，總體上企業正顯示出積極的經營槓桿，他們的獲利增長速度能夠略快於營收增長速度。」「目前仍處於早期階段，標普成分股只有三分之一的公司發布財報，但利多驚喜更多，這對經濟和市場前景來說是個好兆頭。」

蘋果供應商普遍上漲。在蘋果的知名供應商中，Skyworks Solutions漲2.5％，Qorvo漲2.5％，高通漲1.2％，美光科技漲4.4％，博通（Broadcom Corp.）漲1.6％。

KeyBanc Capital Markets寫道，總體而言，蘋果業績「對蘋果供應鏈而言是中性的」，但鑒於蘋果在5G領

域的領先優勢，KeyBanc Capital青睞高通和Skyworks Solutions。

●散戶交易受限救大盤

GameStop和AMC Entertainment Holdings股價暴跌逾40%，此前在社交媒體推動的交易狂潮衝擊股市後，這兩隻股票在最近幾個交易日急速上漲。Robinhood和Interactive Brokers在內的交易平台對本周飆升的幾隻股票限制交易，緩解對整體市場受到連鎖反應的疑慮。

做空這些股票的避險基金最近幾天慘遭軋空，被迫減持自己青睞的股票以降低風險。

私人股本公司Patriarch Organization首席執行官Eric Schiffer說：「 在某種程度上，交易平台不會願意冒著風險，站在他們可能認為是一場不計後果的前線，對抗精英階層和正在被信息和社交媒體民主化的華爾街體系。」

GameStop早盤一度上漲39%又暴跌68%，最終收盤下跌44%。AMC下跌57%，美國航空上漲9.3%，Tootsie Roll Industries下跌9.5%。

●其他個股財報後的表現

臉書（Facebook）跌2.62%，走勢反復，儘管該公司單季營收優於預期。特斯拉股價下跌3.3%，此前該公司公布了令人失望的第四季財報，未能提供2021年汽車交付的明確目標。

康凱斯特大漲6.57%，該公司公布優於預期的第4季營收，寬頻需求繼續抵銷主題公園和電影娛樂業務因大流行而出現的疲軟。

據路孚特數據，截至周四上午，標普500指數中有159家公司公布財報，其中83%超過分析師的預期，遠高於過去四季76%業績超出預期的水平。