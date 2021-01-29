鮑爾：美經濟還沒戰勝疫情

美國聯準會（Fed）維持貨幣政策與前瞻指引不變，主席鮑爾表示在「一段時間」內都不會縮減購債規模，以繼續支持經濟，明白表示短期內還不打算縮減刺激規模，但他也說美國經濟「還沒戰勝」疫情，象徵Fed對經濟展望的看法出現轉變，認為美國經濟重返充分就業之路將滿布荊棘，衝擊市場對經濟前景的樂觀氛圍。

Fed在今年第一場、也是美國總統拜登上任的首場決策會議上，官員一致同意維持聯邦資金利率在零-0.25%的區間，且每月將持續購買1,200億美元資產，直到美國經濟出現大幅進展，重申從去年9月至今的前瞻指引。

決策聲明表示，近幾個月經濟活動與就業復甦的速度已放緩，尤其是受疫情打擊最大的產業，「需求走弱加上稍早油價下跌，都抑制了消費者物價通膨」，經濟復甦走勢主要將取決於新冠疫情的發展，包括接種疫苗的進度。

鮑爾說，我們還沒戰勝疫情，新冠疫情的發展對美國經濟至關緊要，疫情仍會對美國經濟構成相當大的不利風險，當前最重要的工作就是接種疫苗，而透過新冠疫苗接種達成群體免疫，將會是場苦戰。這番說法象徵Fed對經濟前景的看法出現改變，在考量到全面施打新冠疫苗對復甦的助益之際，也坦承美國經濟重返充分就業之路依然顛簸。