蘋果上季業績 突破千億美元

經濟日報 / 編譯季晶晶、記者何佩儒／綜合報導

蘋果27日公布上季財報，5G iPhone帶動手機營收創新高，大中華區銷售年增57%，單季營收首度突破千億美元，財報表現超越華爾街預期。

蘋果股價在財報公布前一周勁揚7.6%，創2011年以來最大單周漲幅，但財報公布之後，盤後交易下跌3.4%，有利多出盡味道，28日早盤跌逾2.5%。

iPhone 12系列出貨雖比往年晚，但如預期帶動換機潮，疫情期間的遠距工作和學習需求驅動，讓蘋果上季各項產品的銷售都出現兩位數年增率，iPad營收增幅超過四成。

截至去年12月26日的財會季度，蘋果營收年增21%至1,114億美元（約新台幣3.1兆元），首度突破千億美元，優於市場預期的1,032.7億美元。淨利為287.6億美元（約新台幣8,068億元）、每股獲利1.68美元（約新台幣47.1元），高於前一年同期表現與分析師預期。

新台幣 財報 蘋果

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