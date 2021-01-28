特斯拉財報有哪些利空因素？為何盤後一度重挫7%

電動車大廠特斯拉（Tesla）27日盤後公布去年第4季財報，營收突破100億美元大關創下紀錄，但獲利低於預期，且營業利益率萎縮，消息拖累特斯拉盤後股價一度重挫逾7%，稍後跌幅收斂至5%，報每股820.17美元。

以下為特斯拉財報重點：

●上季交車數創紀錄，預估未來幾年交車量「平均每年成長50%」

特斯拉上季交車量達180,570輛，為最高單季紀錄；2020年全年交車量499,550輛，略低於原定的50萬輛全年目標。另外，去年全年生產509,737輛車，創下新紀錄。

關於2021年交車量目標，特斯拉以「模糊手法」來處理，一改過往提供全年交車量預估數字的做法，僅表示「在未來幾年，我們預期達到交車數平均每年成長50%」。

●今年展望

特斯拉預期2021年的交車成長速度，會比上述的每年平均成長50%要快，原因是兩座新廠預期今年投產，且升級版的Model S與Model X即將開始生產。

特斯拉表示，今年將在位於德州奧斯汀與德國布蘭登堡的新廠開始生產Model Y跨界休旅車，並打算安裝新的「Tabless」電池組。

●單季營收首度突破100億美元，但獲利低於預期

特斯拉上季營收較一年前成長46%，至107.4億美元，優於市場預期，也寫下首度突破100億美元大關的成績。

不過，上季經調整後每股盈餘80美分，低於市場預期的1.03美元，主要反映特斯拉調降車款售價。這是特斯拉連續第六季獲利。

●營業利益率萎縮

特斯拉上季營業利益率為5.4%，較前一季的9.2%萎縮，雖然特斯拉產量提高，但由於銷售重點轉向售價較低的Model 3與Ｙ，再加上降價影響，上季特斯拉車款的平均銷售價格下滑11%，拖累營業利益率。

此外，特斯拉上季發給執行長馬斯克2.67億美元股票薪酬獎勵，也是讓公司營業利益率成長受限的原因之一。

●自由現金流是一大亮點

特斯拉上季產生19億美元自由現金流，較分析師預期高出約10億美元。以全年而言，特斯拉產生約28億美元自由現金流。

●「碳權收入」依然強勁

特斯拉上季轉賣「碳排放額度」達4.01億美元，比一年前激增三倍，2020全年轉賣碳權產生約16億美元營收，進帳豐厚。