蘋果iPhone銷售創新高 季營收首見破千億美元 股價卻跌

蘋果（Apple）周三公布2021年第1季財報，由於新的5G iPhone帶動上季手機收入創新高並引爆中國銷售出現57%的增幅，營收和獲利雙雙超越華爾街的預期。

蘋果iPhone 12系列出貨比往年晚，但仍催動換機潮，尤其是中國地區。在消費者遠距工作和學習需求的驅動下，每種產品的銷售都出現兩位數成長，iPad營收增幅更超過四成。

在止於12月26日的上季，蘋果營收較一年前大增21%至1,114億美元, 首度跨過1,000億美元象徵性關卡，優於市場預期的1,032.7億美元。淨利為287.6億美元或每股1.68美元，高於一年前的222.4億美元或每股1.25美元。分析師預期每股盈餘1.41美元。

最新的iPhone系列雖不是整季都買得到，仍帶動智慧手機銷售，寫下創紀錄佳績656億美元，高於一年前的559.6億美元和分析師預估的598億美元。蘋果原先單季最高紀錄是2018年度第1季的615.8億美元。

蘋果執行長庫克說，如果不是疫情和迫使蘋果暫時關閉全球各地分店的封鎖措施，上季業績可能更好。他也說，蘋果iPhone的安裝量現已超過10億，高於前次2019年時公布的9億。所有蘋果產品的活躍安裝量為16.5億。

雖然疫情攪亂蘋果產品研發周期讓5G裝置晚推出，但庫克和其他高管去年10月引述中國初期銷售數據，對手機大賣感到樂觀。他們的預測準確，中國的第1季營收大增57%至213.1億美元，相較下，1年前是135.8億美元。

Mac銷售額年增21%達86.8億美元，大致符合市場預期的86.9億美元。蘋果去年11月推出搭載自家設計處理器晶片的首款筆電和桌電，結束與英特爾將近15年的合作關係。

iPad銷售額年增41%至84.4億美元，高於分析預期的74.6億美元。

庫克說，Mac、iPad和iPhone 12 Pro都遭遇「供應受限」 問題。他說「半導體很緊張」，但供應鏈其他部分也造成吃緊現象。

該公司服務業務，包括將電視、音樂和雲端儲存服務組合在一起的新Apple One服務，營收年增至24%至157.6億美元，高於分析預估的148億美元。

蘋果這次一樣未提供展望。FactSet追蹤的分析師認為截至3月的本季，營收會一日卜人740.5億美元，每股盈餘91美分。

蘋果股價在盤後交易下跌3.4%。該股在財報公布前一周勁揚7.6%，是至少2011年以來最大單周漲幅。蘋果股價通常在財報公布前1周或1個月上漲，但習慣上，財報公布後當周或當月下跌。過去10年，財報公布後那周平均下跌1.9%，那個月則下跌2.5%。