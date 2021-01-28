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蘋果CEO庫克：全球使用中的iPhone超過10億支

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行長庫克27日表示，全球啟動使用中的iPhone數量已經超過10億支。 （歐新社／路透提供）
蘋果執行長庫克27日表示，全球啟動使用中的iPhone數量已經超過10億支。 （歐新社／路透提供）

蘋果周三（27日）發布創紀錄的季度獲利同時，執行長庫克說，全球目前是開通狀態的iPhone已經超過10億支，創下歷史新高；這個數字，在去年相同時間點是9億支。如果計算所有蘋果開通中的產品裝置，則全世界總共有16.5億台。

庫克告訴路透：「在中國都會地區三大暢銷智慧手機之中，iPhone占了兩個。中國市場中，尤其是換機潮更創下全新紀錄。」庫克說，中國大陸顧客除了由原先的舊款iPhone升級之外，也看到從安卓系統轉換來的，但他和蘋果都沒有說明確切的轉換數據。

庫克表示，上季發表iPhone新機後，全球出現前所未見的大量換機數目，令公司感到相當驚喜。

針對近來有關iPhone 12 Pro、Mac和iPad產品供應受限影響到銷售的報導，庫克表示確實有此狀況，在生產供應鏈中，尤其是半導體的供應「非常吃緊」。

半導體 庫克 iPhone

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