台積電ADR重挫近4% 聯電大跌近7%

美國股市近幾周討論度最高的飆股，非GameStop（遊戲驛站）莫屬，27日早盤飆漲逾100%，今年來累計暴漲逾1,500%。拉抬股價的主力來自在社群平台Reddit上熱門論壇allStreetBets集結的散戶投資人，他們擺明要跟做空的避險基金對槓。

2021-01-28 00:43