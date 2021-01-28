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強烈冷氣團要來了！北台灣氣溫驟降愈晚愈冷 今低溫下探11度

財報差+投機軋空 道瓊重挫633點近三個月來最大跌幅

台積電ADR重挫近4% 聯電大跌近7%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（27日）隨美股收黑，半導體類股重挫，台積電ADR挫跌近4%，但仍較台北交易股票溢價10.8%。

道瓊工業指數27日收盤重挫633.87點，跌幅2.05%，報30,303.17點；標普500指數大跌98.85點，跌幅2.57%，報3,750.77點；那斯達克指數收盤挫跌355.47點，跌幅2.61%，至13,270.60點。

費城半導體指數收盤大跌5.17%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.84 -4.34%

中華電 CHT 38.96 -0.15%

台積電 TSM 121.74 -3.88%

聯電 UMC 9.23 -6.96%

資料來源：彭博資訊

台股 半導體 台積電

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