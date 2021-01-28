台積電ADR重挫近4% 聯電大跌近7%
台股ADR周三（27日）隨美股收黑，半導體類股重挫，台積電ADR挫跌近4%，但仍較台北交易股票溢價10.8%。
道瓊工業指數27日收盤重挫633.87點，跌幅2.05%，報30,303.17點；標普500指數大跌98.85點，跌幅2.57%，報3,750.77點；那斯達克指數收盤挫跌355.47點，跌幅2.61%，至13,270.60點。
費城半導體指數收盤大跌5.17%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.84 -4.34%
中華電 CHT 38.96 -0.15%
台積電 TSM 121.74 -3.88%
聯電 UMC 9.23 -6.96%
資料來源：彭博資訊
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