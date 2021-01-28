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財報差+投機軋空 道瓊重挫633點近三個月來最大跌幅

美股道瓊重挫633點　恐慌指數飆至三個月最高

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美股三大指數周三（27日）重挫超過2%。（路透）
美股三大指數周三（27日）重挫超過2%。（路透）

美股三大指數周三（27日）重挫超過2%，道瓊指數重挫逾633點，寫下去年10月來最大單日跌幅，標普500指數抹去今年來漲幅並翻黑，因市場避險情緒升溫，投資人愈來愈擔憂股票估值已經過高。

道瓊工業指數27日收盤重挫633.87點，跌幅2.05%，報30,303.17點；標普500指數大跌98.85點，跌幅2.57%，報3,750.77點；那斯達克指數收盤挫跌355.47點，跌幅2.61%，至13,270.60點。

美股周三歷經三個月來最大跌幅，在聯準會（Fed）最新會議後聲明表示，美國近幾個月經濟活動與就業復甦的速度放緩後，美股跌勢加劇，此外，波音公司表示去年淨虧損達創紀錄的119億美元，股價重挫近4%，加上避險基金賣出做多部位，也讓美股承受沉重賣壓。

聯準會同日維持利率不變，並未做出加碼刺激的承諾，聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，美國經濟距離全面復甦還有很長一段路要走。

倫敦Principal Global Investors公司首席策略師Seema Shah表示：「由於市場持續擔心新冠病毒疫情，再加上疫苗分發緩慢，美國經濟在今年第1季可能失去動能。」

Seema Shah說：「雖然財政刺激措施已在貨幣政策後接棒，但市場總是期望聯準會本月會宣布採取新行動。」

Miller Tabak +公司首席市場策略師Matt Maley表示，由於散戶齊力推高那些專業投資者做空的股票，避險基金被迫減倉以維持保證金水準，這也加大了股市跌勢。

電玩零售業者GameStop與電影院營運業者AMC娛樂周三大漲逾一倍，延續上周驚人漲勢，原因是瘋狂的散戶投資人湧入，迫使Citron、Melvin等空方放棄做空。

Keator集團合夥人Matthew Keator表示：「現在押注多空兩方都是個危險遊戲，接近玩火自焚。」

幾家科技巨擘在盤後公布財報，蘋果公司盤後公布上季營收1,114.4億美元，超過分析師預估，也首度寫下單季營收突破1,000億美元的紀錄。

電動車大廠特斯拉公布上季經調整後每股盈餘80美分，低於分析師預估的1.03美元，盤後股價一度重挫7%，收盤跌幅為2.1%。

對股市估值上升、新冠病毒病例增加，以及疫苗配送分配不均的擔憂，令投資人更加擔心股市近期將回檔且波動加劇。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）收於37.21，為10月30日以來最高。

美股 聯準會

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