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臉書財報亮麗 但點名蘋果iOS改隱私規定恐成2021年逆風

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
臉書公布優於市場預期的財報，但警告蘋果更改隱私規定可能影響獲利。美聯社
臉書公布優於市場預期的財報，但警告蘋果更改隱私規定可能影響獲利。美聯社

臉書（Facebook）周三公布財報，營收和獲利雙雙高於預期，但警告蘋果iOS 14隱私規定改變以及疫情反覆可能重創其廣告業務。股價在盤後交易上漲1%。

臉書2020年第4季營收較去年同期大增33%至280.7億美元，每股盈餘為3.88美元，雙雙高於Refinitiv預估的264.4億美元和3.22美元。另外，每日活躍用戶數28億，相較下，FacSet預估27.6億。

臉書財務長Dave Wehner說，2020年因疫情促使消費者轉向電子商務和產品而受惠，但今年的成長率應放在去年廣告業務受創的情境下考慮。由於疫情在去年上半年衝擊廣告收入，預期該公司2021年上半年成長率「持穩或適度加速」，但去年下半年的復甦可能導致2021年下半年的成長率下滑。

臉書也再度警告，2021年將面臨廣告營收成長的「逆風」。蘋果更改iOS 14的隱私規定，恐影響該公司鎖定目標受眾的能力，可能在第1季稍晚就對業務產生影響。

在美國和加拿大，臉書每日活躍用戶降至1.95億，少於前一季的1.96億，是連續第2季流失美加用戶。它在歐洲的每日活躍用戶增加到3.08億，是3季都3.05億後首見成長。

臉書宣布再加碼買進庫藏股，最多達250億美元。

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