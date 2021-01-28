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美頭號飆股 今年來漲15倍

經濟日報 / 編譯黃淑玲林奇賢洪啟原／綜合外電
GameStop（遊戲驛站）股價狂飆，今年來已暴漲逾1,500%。 （路透）
GameStop（遊戲驛站）股價狂飆，今年來已暴漲逾1,500%。 （路透）

美國股市近幾周討論度最高的飆股，非GameStop（遊戲驛站）莫屬，27日早盤飆漲逾100%，今年來累計暴漲逾1,500%。拉抬股價的主力來自在社群平台Reddit上熱門論壇allStreetBets集結的散戶投資人，他們擺明要跟做空的避險基金對槓。

遊戲驛站是一家販售電腦遊戲的零售商，1984年於德州成立，儘管近來股價狂飆，但其實已連三季虧損。

根據道瓊的數據，遊戲驛站在今年一開始還是被放空部位最高的股票之一，但如今成為避險基金最「痛恨」的個股，因為在網路論壇Reddit呼朋引伴之下，散戶大軍進場拉抬，使股價一飛沖天，進而重創以避險基金為首的「空軍」。

Melvin Capital便是其中一家受害者，已在美國時間26日下午軋平在遊戲驛站的空頭部位。

據分析公司S3 Partners的資料， 按市值計價，GameStop的「空軍」今年來已累計損失超過50億美元，25日單日就損失9.17億美元，22日則損失16億美元。

今年來出現類似大漲行情的企業， 並非只有GameStop。過去幾周，從黑莓到經營困頓的連鎖電影院AMC、中國大陸電動車廠蔚來，到數據分析公司Palantir，許多本來表現平平

的公司，股價都不斷攀高。

至於由社群媒體組織起來的散戶大軍能不能成事，破壞華爾街既有行規，讓主流市場感到危險？ 華爾街日報「股聞天下」專欄作者柏德認為，散戶這種當日大規模進出的交易行為很戲劇化，但極具風險。對其他人而言只是餘興節目，不致傷到美國資本市場運作。

丹斯克銀行財富管理投資策略師安德森說，這是個新的時代，沒有人要聽分析師的了，覺得自己直接去買

就行了。不過投資人這種全然不理會估值的情緒，讓他回想起2000年網際網路泡沫破滅前的景象。但他不認為現在大盤就要走厄運，這類「從眾心理」只限於相對小型股票。

空軍 華爾街 Reddit 資本市場 社群媒體

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