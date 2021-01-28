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美俄削減武器條約延五年

經濟日報 / 華盛頓記者張文馨／廿六日電

拜登26日下午首度以美國總統身分，與俄羅斯總統普亭通話。拜登在電話中列舉俄國種種傷害美國或盟友的行動，包括駭客、干預選舉等，兩人也敲定將新削減戰略武器條約延長五年，普亭在通話結束後，就向俄國國會提案。

白宮發言人莎琪26日表示，拜登與普亭討論兩國將新削減戰略武器條約延長5年的意願，並同意雙邊團隊在下月5日前完成此事。

莎奇表示，拜登重申美國堅定支持烏克蘭主權，並提到美國關注俄國駭客透過美國資訊科技公司SolarWinds攻擊美國聯邦機關與民間企業網站、俄國提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄國介入2020年美國選舉，和毒害俄國反對派納瓦尼等事。

莎奇說，拜登表示，對於俄國傷害美國或盟友的行動，美國將堅定捍衛美國的國家利益；白宮表示，美俄元首同意今後保持透明與一致的溝通。

拜登在選前曾說，中國大陸是最大挑戰，俄國是最大威脅；去年總統選舉過後，美國國務院、財政部、商務部與國土安全部等部門，和微軟等數十家民間企業先後遭駭客入侵，多家美國媒體報導，疑似俄國駭客透過SolarWinds的軟體所為。

拜登 駭客

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