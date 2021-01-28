Fed今開會 利率將不動

美國總統拜登政府上任僅一周，聯邦準備理事會（Fed）舉行今年首場貨幣政策會議，主席鮑爾已再三呼籲，政府和國會必須透過擴大財政刺激，接下支撐經濟的棒子。參院民主黨領袖表示，若有必要，就算沒有共和黨的支持，也會強行通過拜登提出的紓困方案。

Fed於台灣時間28日凌晨3時公布最新利率決策，在美國染疫身亡人數飆破42萬之際，聯準會制定政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）已承諾，會繼續保持利率趨近零，購債規模維持不變；各界認定這次也會如此。

正大聯合國際會計師事務所（Grant Thornton）首席經濟學家史萬克表示：「聯準會一直認為新冠肺炎疫情的軌跡決定經濟的軌跡，自上次會議以來，確診病例、住院人數與死亡數字飆升都讓人吃驚。」

鮑爾多次強調，政府和國會必須擴大財政刺激支撐經濟，拜登提出的1.9兆美元紓困方案，國際貨幣基金（IMF）預估會在未來三年內讓經濟成長5%。聯邦參議院民主黨領袖舒默26日表示，若有必要，參院民主黨人將在沒有共和黨人的支持下，強行通過這1.9兆美元的紓困方案。

舒默在議場上說：「我們想跟共和黨同僚合作，透過跨黨派方式推動這項紓困案」，「但必要時，我們也將在沒有他們的支持下通過法案。」

在此同時，歐洲央行（ECB）管理委員會委員諾特（Klaas Knot）27日表示，ECB尚未達到下限，若有必要改善融資條件及實現通膨目標，央行有空間進一步調降存款利率。

他並表示，ECB正在監視持續走升的歐元，而且有各種工具可以阻升這個歐洲共同貨幣，歐元兌美元應聲下跌0.3%，至1.2120美元。

彭博資訊引述消息來源報導，歐洲央行將更深入研究疫情爆發以來歐元匯率走強問題 ，看看這是否因歐洲央行和聯準會刺激政策的差異所致。去年歐元兌美元升值近9％，創2017年來最大年度漲幅，並在最後兩個月上漲近5％。