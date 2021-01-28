尋找獨角獸...聚焦三因素

近來華爾街頻頻冒出飆股，除了這幾天討論度最高的GameStop，還有燃料電池公司Plug Power，過去六個月從每股7美元飆到70美元；中國的蔚來電動車公司，股價從去年夏天時的10美元，大漲到目前的60美元左右。

如果市場認為這些公司有高成長潛力，為何一、兩年前股價表現一直平平？最近才漲得如此之猛？Bianco研究公司總裁畢安科認為，原因之一是許多這類公司，都是由高獲利率、高成長性企業將獲利再投資，以擴大規模。這些賺錢的公司不大在意再投資公司的獲利，重視的是快速成長的潛力。

其次，去年春天起散戶投資人偏好出現重大轉變；多年來許多個別投資人都投入ETF等被動型投資工具，但現在卻熱中於追逐個別的無獲利科技公司股票。三項原因造成投資人偏好轉變。第一是從2019年開始，經紀商將手續費降到0；其次，零股買賣普及；再者，政府各項紓困給付使民眾的儲蓄激增，也帶動交易量增加。

散戶的收入增加，卻又不敢花錢，於是湧入股市。他們並不聚焦於安全的大企業，而是在尋找下一隻「獨角獸」。