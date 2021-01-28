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微軟季報亮眼 淨利大增33%

經濟日報 / 編譯黃淑玲林奕榮／綜合外電
（路透）
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微軟（Microsoft）上季財報優於預期，主因新冠肺炎疫情提振企業雲端運算服務及在家工作的軟體工具需求強勁，扶助該公司首度突破單季營收400億美元、淨利150億美元大關；微軟股價27日早盤漲約2%。

微軟會計年度第2季（去年10-12月）淨利155億美元，較前一年同期成長33%，整體營收則成長17%至431億美元，優於分析師預期的402億美元，且為連續第14季增幅逾10%。上季每股盈餘（EPS）2.03美元，也高於市場估計的1.64美元。

新冠疫情讓市場對運算的需求，轉向微軟原本就已大舉押注的領域；微軟「智慧雲」部門營收成長23%至146億美元，最大亮點是雲端運算服務Azure，上季營收勁升50%。疫情促使民眾在家工作，企業因而加速轉向雲端運算；除了微軟的Azure，競爭對手亞馬遜的雲端事業、字母公司的Google Cloud也都受惠。

微軟財務長胡德（Amy Hood）表示：「雲端運算事業強勁成長，因客戶需求持續強勁；他們較以往更重視數位轉型，消費力道比預期強勁。」

微軟的職業網路社群平台LinkedIn營收意外復甦，上季成長23%，已回升至疫情爆發前的水準；胡德指出，LinkedIn的營收成長，主因廣告收入增加；她說：「我們見到廣告市場持續回溫。」

微軟也順利度過晶片短缺拖累遊戲機Xbox的危機；包含Windows軟體和Xbox主機的「更多個人運算」部門，上季營收成長14%至151億美元，主因Xbox的內容和服務營收強勁成長；微軟去年11月發表兩款Xbox新主機，但晶片缺貨導致庫存吃緊；儘管如此，Xbox的硬體營收上季仍激增86%，胡德也預期Xbox的成長動能將延續，因舊款主機的銷售也將持續挹注營收。

桑福德伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）分析師莫爾德勒表示：「微軟的雲端事業表現很好，獲利成長也很出色，幾乎沒有表現不好之處。」

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