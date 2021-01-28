太空爭霸 馬斯克貝佐斯互嗆

特斯拉執行長馬斯克和亞馬遜執行長貝佐斯不僅在全球富豪榜上爭冠軍，兩人之間的角力賽還一路打上外太空，為各自的網路衛星事業爭天上地盤，要求監管當局做出有利於自家衛星網路的決定。

馬斯克名下太空公司SpaceX計劃為自家Starlink衛星網路部署1.2萬枚衛星，以利從衛星傳輸網路訊號至地表偏遠地區，迄今已發射逾千枚。SpaceX日前致函美國聯邦通訊委員會（FCC），要求准許其中約2,800枚在比原訂計畫低、更接近地球的軌道上繞行，理由是可提升寬頻網速，並降低未來太空垃圾的危險。

亞馬遜則反對SpaceX改變既定計畫，理由是若Starlink改用新軌道，不僅可能干擾亞馬遜計劃發射的Kuiper衛星，還有互撞之虞。去年7月獲FCC授權的Kuiper提案預計部署3,236枚衛星，但目前一枚都還沒發射。

馬斯克26日推文批評亞馬遜說：「為了亞馬遜最快也要多年後才開始運行的衛星系統，而限制Starlink今天的發展，不符合公眾利益。」他的SpaceX公司也聲明，所謂干擾說是根據「刻意挑選」的資料，並指控亞馬遜一枚衛星都還沒發射，卻試圖霸占較低軌道。

特斯拉執行長馬斯克和亞馬遜執行長貝佐斯為各自的網路衛星事業爭天上地盤。（路透）

亞馬遜隨即反批：「事實簡單明瞭。我們把Kuiper系統設計得避免干擾Starlink，但現在SpaceX卻要改變其系統設計。這些改變不僅會形成太空中互撞的險境，他們也會給客戶帶來更多的無線電干擾。不論SpaceX在推特上怎麼說，SpaceX提議的改變才會限制衛星系統之間的競爭。」亞馬遜接著說：「若他們能扼殺還在搖籃裡的競爭者，顯然符合SpaceX的利益，但當然與公眾利益不符。」

一場通常局限於監管申報文件上的爭論，如今竟在大眾眼前上演，凸顯世界兩大富豪逐夢太空的爭霸戰進入戰況升溫的新階段。