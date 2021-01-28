德儀本季財測優於預期

美國半導體大廠德州儀器（TI）上季營收優於預期，對本季的財測也優於預期，認為汽車、個人電子產品等領域對的半導體需求正持續回升。但投資人擔心訂單大增，可能導致供給吃緊。

德儀在美股26日盤後公布，去年第4季淨利為16.9億美元，每股盈餘（EPS）1.8美元，優於去年同期的10.7億美元，或每股盈餘1.12美元。上季營收為40.8億美元，優於分析師原估的35.8億美元。

德儀預估本季營收將介於37.9億至41.1億美元，EPS介於1.44至1.66美元，分別優於分析師預估的35.8億美元及1.33美元。

不過，德儀28日早盤延續前日盤後跌勢，股價跌逾2%，原因是投資人擔心客戶的晶片訂單大增，可能造成供給吃緊。德儀高層在法說會時，多次被問及需求回升的速度，以及德儀與同業是否擁有充沛供應量。

部分車廠已放慢生產腳步，聲稱晶片不足，原因是新冠肺炎疫情期間，遊戲主機、智慧手機、筆電等消費者產品對半導體的需求大幅升溫。

德儀多數營收仰賴工業設備製造商，因此德儀的獲利與財測被視為整體經濟的風向球。德儀也生產汽車、家電、太空硬體採用的半導體。