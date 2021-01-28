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英特爾加碼投資越南

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

美國晶片大廠英特爾（Intel）27日表示，已加碼越南晶片封測廠（Intel Products Vietnam，IPV）的投資規模近五成，用於生產5G產品及核心處理器；英特爾表示，擴大投資有助該公司「應對更複雜的技術」和「中央處理器核心事業之外的多樣化」。

英特爾早在2006年即宣布投資10億美元，在越南西貢高科技園區打造先進晶片封測廠；IPV是英特爾在全球規模最大的組裝與封測廠，過去17個月來，英特爾陸續投入4.75億美元，使總投資額增加到15億美元。

英特爾正考慮把更多產品委外代工，也面臨被技術更先進的對手超越的威脅；英特爾長期以來自行生產多數晶片，但目前苦於難以維持技術優勢，包括7奈米製程技術的延誤。

越南在科技供應鏈的角色日益吃重，過去幾年，由於中國大陸的成本和地緣政治風險持續升高，包括三星、蘋果供應商和碩等公司，均把產線從大陸遷至越南。

英特爾擴大在越南的投資，也藉此取得些許優勢；新冠疫情期間，越南多數時間並未實施封鎖措施，英特爾2020年上半年的產量也因此較前一年同期提高30%。

越南 疫情

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