快訊

中年男闖埔心站軌道遭自強號撞斃 司機員還原始末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波音去年淨損達破紀錄的119億美元

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
波音2020年全年虧損破紀錄的119億美元。路透
波音2020年全年虧損破紀錄的119億美元。路透

受到737 Max客機與新冠肺炎的雙重打擊，美國飛機製造大廠波音公司（Boeing）去年全年虧損達到破紀錄的119億美元。

根據路透報導，波音27日表示，去年第4季營收較一年前減少15%至153億美元，淨損從一年前的10.1億美元大幅擴增至84.4億美元，導致全年虧損達到破紀錄的119.4億美元。

在發生兩次致命的墜機事件後，737 Max客機延長停飛時間，再加上疫情重創旅行需求，導致去年波音的交機量摔落數十年谷底，取消的訂單創歷史新高。分析師原本預期波音去年淨損將超過41億美元。

雪上加霜的是，波音預計777X客機要等到2023年底才能服役，這已是第三度延後推出時間，波音並為此認列了65億美元的稅前費用。777X是波音暢銷機型777 mini-jumbo的較大版本。

空中旅行的急遽萎縮，也衝擊到波音787夢幻客機的出貨量，導致波音堆「機」如山，畢竟波音先前庫存就已累積了約450架737 MAX客機。波音預期，波音787夢幻客機今年的出貨量將隨空中旅遊的恢復而回升。

分析師指出，波音787夢幻客機去年交貨量驟降近70%至53架，且至少要到2024年才會恢復至2019年的水準。

波音 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

企業財報好壞參半 美股道瓊早盤重挫近570點

777X延後交機衝擊 波音Q4虧損2352億元

波音改用生物燃料 拚2050碳排減半

結束近兩年禁飛令 加拿大允波音737 MAX復飛

相關新聞

美股道瓊期指大跌近300點 企業財報穩健也無力回天

美股期指27日跌勢擴大，投資人無視微軟與其他大公司稍早公布的財報多半表現良好。道瓊期指目前下跌294點或近1%，標普50...

為何股神巴菲特討厭比特幣？三個理由看端倪

去年是比特幣大突破的一年，不僅價格三級跳，還讓晚加入這波漲勢的投資人惋嘆不已，但「股神」巴菲特可不這麼想。網路媒體Mon...

人造肉品牌Beyond meat結盟百事 股價狂飆39%

美國人造肉品牌Beyond Meat與飲料巨擘百事公司（PepsiCo）26日宣布成立一家合資企業，將研發、生產及銷售植...

企業財報好壞參半 美股道瓊早盤重挫近570點

大企業發布的財報憂喜參半，加上投資人在聯準會（Fed）公布最新貨幣決策前於場邊觀望，美股道瓊工業指數27日早盤重挫逾57...

獲利超預期 LGD連二季賺錢

南韓樂金顯示器公司（LG Display）上季創下逾三年來最高的營業利益，拜供應新iPhone出貨量增加，連二季轉虧為盈...

散戶的勝利！這家空頭繳械投降 平倉GameStop空頭部位

投資管理公司Melvin Capital在面臨重大損失後，在美國時間26日下午軋平GameStop（遊戲驛站）空頭部位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。