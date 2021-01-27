獲利超預期 LGD連二季賺錢

南韓樂金顯示器公司（LG Display）上季創下逾三年來最高的營業利益，拜供應新iPhone出貨量增加，連二季轉虧為盈。

這家蘋果供應商去年第4季營業利益為6,850億韓元（6.22億美元），是2017年第2季以來最佳單季表現，遠超過路孚特（Refinitiv）調查分析師預估的2,860億韓元。前年同季是營業損失4,200億韓元。該公司上季營收成長16%至7.5兆韓元。

LGD發布新聞稿說：「由於全球居家工作狀況持續到第4季，對電視和資訊科技（IT）產品的需求仍然旺盛。」該公司並表示，用於電視和智慧手機的有機發光二極體（OLED）面板出貨量和價格都上揚。

LGD也說，廣州OLED廠的全面量產，也協助帶動上季強勁獲利。

分析師表示，LGD獲利成長原因有二，一是供應蘋果iPhone 12的OLED面板出貨增加，另一是新冠肺炎疫情促使全球消費者增加對電視的需求，從而帶動液晶顯示器（LCD）的價格上漲。

分析師說，iPhone 12銷售的優異表現，將繼續嘉惠LGD今年第1季的業績。

南韓元大證券的分析師說，上半年通常是傳統淡季，但今年的情況不同，樂金顯示器將繼續轉盈，因為iPhone 12的銷量將使面板出貨量比一年前增加1.5倍到2倍。樂金顯示器之前曾表示，打算在2020年前停止在國內生產液晶電視面板，但該公司27日在法說會上又說，將根據今年的市況在國內生產方面採取彈性做法。