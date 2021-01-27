快訊

中年男闖埔心站軌道遭自強號撞斃 司機員還原始末

獲利超預期 LGD連二季賺錢

經濟日報 / 編譯劉忠勇林聰毅／綜合外電

南韓樂金顯示器公司（LG Display）上季創下逾三年來最高的營業利益，拜供應新iPhone出貨量增加，連二季轉虧為盈。

這家蘋果供應商去年第4季營業利益為6,850億韓元（6.22億美元），是2017年第2季以來最佳單季表現，遠超過路孚特（Refinitiv）調查分析師預估的2,860億韓元。前年同季是營業損失4,200億韓元。該公司上季營收成長16%至7.5兆韓元。

LGD發布新聞稿說：「由於全球居家工作狀況持續到第4季，對電視和資訊科技（IT）產品的需求仍然旺盛。」該公司並表示，用於電視和智慧手機的有機發光二極體（OLED）面板出貨量和價格都上揚。

LGD也說，廣州OLED廠的全面量產，也協助帶動上季強勁獲利。

分析師表示，LGD獲利成長原因有二，一是供應蘋果iPhone 12的OLED面板出貨增加，另一是新冠肺炎疫情促使全球消費者增加對電視的需求，從而帶動液晶顯示器（LCD）的價格上漲。

分析師說，iPhone 12銷售的優異表現，將繼續嘉惠LGD今年第1季的業績。

南韓元大證券的分析師說，上半年通常是傳統淡季，但今年的情況不同，樂金顯示器將繼續轉盈，因為iPhone 12的銷量將使面板出貨量比一年前增加1.5倍到2倍。樂金顯示器之前曾表示，打算在2020年前停止在國內生產液晶電視面板，但該公司27日在法說會上又說，將根據今年的市況在國內生產方面採取彈性做法。

電視面板 韓元 LG

延伸閱讀

印度2020年Q4 iPhone出貨150萬支表現翻倍

日經：蘋果擴大中國以外iPhone和iPad產能 不管誰上台

蘋果推iOS 14.4更新 讓HomePod mini變得更貼心

蘋果研發iPhone天線縫隙隱藏技術：消除難看白帶

相關新聞

美股道瓊期指大跌近300點 企業財報穩健也無力回天

美股期指27日跌勢擴大，投資人無視微軟與其他大公司稍早公布的財報多半表現良好。道瓊期指目前下跌294點或近1%，標普50...

為何股神巴菲特討厭比特幣？三個理由看端倪

去年是比特幣大突破的一年，不僅價格三級跳，還讓晚加入這波漲勢的投資人惋嘆不已，但「股神」巴菲特可不這麼想。網路媒體Mon...

人造肉品牌Beyond meat結盟百事 股價狂飆39%

美國人造肉品牌Beyond Meat與飲料巨擘百事公司（PepsiCo）26日宣布成立一家合資企業，將研發、生產及銷售植...

企業財報好壞參半 美股道瓊早盤重挫近570點

大企業發布的財報憂喜參半，加上投資人在聯準會（Fed）公布最新貨幣決策前於場邊觀望，美股道瓊工業指數27日早盤重挫逾57...

獲利超預期 LGD連二季賺錢

南韓樂金顯示器公司（LG Display）上季創下逾三年來最高的營業利益，拜供應新iPhone出貨量增加，連二季轉虧為盈...

散戶的勝利！這家空頭繳械投降 平倉GameStop空頭部位

投資管理公司Melvin Capital在面臨重大損失後，在美國時間26日下午軋平GameStop（遊戲驛站）空頭部位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。