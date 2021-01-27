富國排碳氣溫升 貧國成代罪羔羊

氣候危機讓貧窮國家經濟發展雪上加霜。本週一25日在荷蘭舉行的氣候調適峰會上，國際貨幣基金(International Monetary Fund)總裁喬治艾娃呼籲，各國應發展綠色經濟並重視氣候變遷為經濟帶來的破壞，她也指出，弱勢國家是這波威脅下，最大的受害者。

設立氣候變遷介面

《獨立報》報導，喬治艾娃在這場線上會議上指出，地球暖化已為未來經濟與金融穩定形成一大威脅，她表示，「我們看到氣候行動是復甦成長的機會，特別是在疫情之後，並將創造新的綠色職缺。」

喬治艾娃也表示，IMF會設法幫助受氣候危機重創的國家並在今年推出一個新的氣候變遷介面，來追蹤氣候威脅的經濟衝擊及減輕的策略。

據《路透社》報導，世界銀行總裁馬爾帕斯也指出，身為氣候金融最大的多方贊助者，世界銀行未來4年，會把總氣候金融中的適應計畫資助提升到5成，而且下一個5年仍維持該比率。

資助窮國降低汙染

他表示，除了資助防止海岸侵蝕、提升作物產量與打造氣旋適應力基礎建設的計畫外，該組織也投資預警及撤退系統、更妥善的社會保護及天氣觀測。

預計今年11月在英國舉行的聯合國氣候峰會主軸之一就是氣候金融，焦點將放在如何幫助窮國降低污染排放，及適應極端氣候的衝擊。稍早聯合國也呼籲富國應兌現針對開發中國家，每年提供1,000億美元給氣候金融的承諾。

據《衛報》報導，IMF總裁喬治艾娃表示，IMF已準備好要幫助計劃在本世紀中期，在經濟去碳達到零排碳的國家。

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