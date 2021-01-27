日經：瑞薩電子出借部分產能 助旭化成生產車用晶片
日本瑞薩電子（Renesas）將出借部分產能，協助製造競爭對手旭化成設計的車用半導體。旭化成晶圓廠去年10月慘遭祝融後已停工。
日經新聞報導，瑞薩電將在東京東北方的主要廠房那珂市工廠負責這項生產。這項行動緩解旭化成半導體供應吃緊的疑慮，但汽車業仍面臨全球晶片供應吃緊，原因包括電動車日益蓬勃發展。
根據旭化成與瑞薩電子的安排，後者將生產石英晶體震盪器專用的積體電路，這種物品一般做為汽車防撞系統和其他汽車相關應用的計時裝置。
瑞薩電子旗下產能未充分利用的那珂市工廠，將利用一條產線生產這款積體電路，這條產線使用8吋晶圓。 瑞薩電子已寄送替代零件的樣品給顧客。這些客戶已測試這些產品，可能從春季開始全面供應。
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