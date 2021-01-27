逃過脫歐危機 英國車業面臨各項難題

英國脫歐協議去年底壓線敲定，讓極度倚靠出口的英國汽車工業替省下來的大筆關稅鬆了一口氣。即使如此，協議仍帶來負面影響，繁雜的海關文件和不良的發展條件，都讓即將為了電動車趨勢而翻新設備的車廠們對英國失去投資意願，在無法自行生產零件的情況下，汽車工業恐難發展。

考驗正要開始

《[紐約時報]》(https://www.nytimes.com/2021/01/26/business/british-auto-industry-brexit.html?auth=login-google)分析，即使脫歐協議的通過讓英國汽車業免於支付高額出口關稅，但英政府2030年開始禁產石油車的政策背景和脫歐的種種限制合併的情況下，讓出口額佔總量八成的英國汽車工業可能面臨乏人問津的局面。

根據脫歐協議，英國所出口的車輛必須有一定比例的零件為國內所製造，才能享有免關稅的優惠。然而，對於電動車來說十分重要的電池，目前在英國並沒有相關生產設備，這讓各大廠牌寧願將工廠設置於交通方便、限制也較少的歐洲內陸。此舉可能讓英國損失數十萬工作機會及大片的車市版圖。

英車業每況愈下

根據《[經濟時報]》(https://www.ft.com/content/ee3ee948-40ec-4d4d-aa95-15082299a7ad)數據，英國去年的汽車銷售量衰退近30%，是1943年以來最慘紀錄。而今年，除了疫情持續影響、脫歐所造成的各項成本增加外，車廠近年來不斷將產線移往東歐、亞洲等地也是英國車市仍需克服的壓力來源。

英國在1970年代曾是世界造車業的領頭羊，但隨著勞力、技術層面的中心外移，各大車廠不再將英國視為生產的重鎮，紛紛將資金移往他國，讓英國汽車工業的產值年年下滑。

面對紛至沓來的壓力，各大車廠都呼籲英國政府應盡速擬定措施來因應產業趨勢變化。否則只能眼睜睜看著資金往歐陸外移、國內數十萬勞工的工作機會蒸發等因素，一步步將這個前車業龍頭拉下神壇。

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