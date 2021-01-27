日經：蘋果擴大中國以外iPhone和iPad產能 不管誰上台

日經新聞引述未具名消息人士報導，蘋果（Apple）正在增加中國以外地區iPhone、iPad和其他產品的產量，儘管拜登上台後美中關係可望緩解，蘋果仍繼續加緊落實分散化生產 。

報導引述消息來源說， 越南最早將於今年年中啟動iPad的生產，蘋果同時還將增加印度的iPhone產量，iPhone 12最快本季在印度即可量產。

此外，蘋果也擴大在智慧音箱、耳機、電腦在東南亞的產能，策略是在讓生產分散化。

一位供應鏈經理告訴日經新聞：「蘋果和其他多家科技公司都希望擁有在中國以外的產能，儘管美國換了總統，這趨勢並未因此緩下來。而且他們不僅只考慮周邊產品。以蘋果為例，也打算在以東南亞為主的新地點為多種核心產品建立產能，像是iPhone、iPad、MacBooks、AirPods等等。兩年前很難想像，但如今，什麼都可能轉移。」