全美擁有最多「農地」的男人：比爾蓋茲研發「超級穀物」，能抵禦氣候變遷

摘要 1. 微軟創辦人比爾蓋茲近年來默默買進美國多州的大片土地，目前在美國19個州總共擁有24萬2千英畝的農地，大約是4個台北市這麼大。 2. 2008年，慈善機構蓋茲基金會提倡可永續農作，也研發一種「超級穀物」，能夠抵禦氣候變遷。這些農地很可能被用來實現這些基金會的願景。

比爾蓋茲雖然不再是世界首富，但他有一個新頭銜：在美國擁有最多「農地」的男人。

微軟創辦人比爾蓋茲近年來默默買進美國多州的大片土地，地產雜誌《土地報告》（The Land Report）追蹤，比爾蓋茲目前在美國19個州總共擁有24萬2千英畝的農地，大約是4個台北市這麼大；他擁有最多土地的州，前2名是路易斯安那州以及阿肯色州。

這些農地由比爾蓋茲旗下控股公司Cascade Investment直接或間接持有，比爾蓋茲當初設立此公司，即是要其幫忙管理他的龐大資產。

比爾蓋茲買地的消息開始流出，來自2014年一篇《華爾街日報》的報導。那篇報導當時指出，Cascade Investment的投資長拉森（Michael Larson）幫比爾蓋茲「從加州、伊利諾州、路易斯安那州和其他州，買了至少10萬英畝農地」。而現在，該公司手上擁有的農地已經比當時翻倍。

「感謝麥克（Cascade Investment投資長）所做的事，我和梅琳達（蓋茲妻子）才能夠自由自在地追求一個更健康、教育程度更高的世界願景」，2014年比爾蓋茲如此表示。

我們無法得知這些農地的實際用途為何，因為Cascade Investment拒絕對《土地報告》的報導置評，僅簡單表示：「Cascade非常支持永續性農業。」不過，這句簡短的話的確給了一絲線索。

這並不是比爾蓋茲第一次涉足農業。2008年，他和另一半旗下的慈善機構比爾及梅琳達．蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）撥款3億美元，提倡非洲以及南亞小農採用高產出、可永續的農作方式。接著，蓋茲基金會著手研發一種「超級穀物」，能夠抵禦氣候變遷。去年，他們更單獨成立一個非營利組織Gates Ag One，目標是推動以上成果。

這些農地很可能被用來實現基金會的願景。《富比世》（Forbes）指出，Cascade子公司Cottonwood Ag Management是另一非營利組織Leading Harvest的成員，Leading Harvest的目標是推廣永續性農業的標準，把保護作物、土地當成優先事項。

當然，比爾蓋茲是美國最大「農地主」，就代表他不是美國最大「地主」。最大地主頭銜屬於美國媒體巨頭自由媒體（Liberty Media）的董事長馬隆（John Malone），擁有220萬英畝的牧場和林地。其他擁地無數的企業家也包括亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），他有42萬英畝的土地所有權，大多位於西德州。

（參考來源：Forbes、Newsweek）

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