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油價跌 疫情打擊需求前景 鋅價觸及兩個月低點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

由於新冠疫情短期內進一步惡化的前景加重投資人對原油需求復甦的疑慮，油價周二小幅下跌，紐約原油期貨跌幅不到1%。金價下跌，投資人等待本周的聯準會（Fed）會議決定，並關注拜登政府為實現疫情紓困計畫立法所做的努力。鋅價跌至兩個月低點，跡象顯示中國可能正在採取措施抑制流動性。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價小幅走低

紐約原油期貨跌幅不到1%，儘管世界上大部分地區都在等待普遍施打疫苗，但原油價格一直難以維持漲勢。

在中國，一些地區爆發疫情促使政府鼓勵民眾減少出行，令春節期間的燃油需求受到威脅。

「有很多破壞需求的因素正在打壓油價，」瑞穗證券期貨部門主管Bob Yawger說。市場「給人的印象是漲勢已經耗盡」。

油價自10月底以來已經飆升了近50%，但由於全球需求復甦仍面臨障礙，油價的漲勢已經開始動搖。

3月交割的西德州中級原油（WTI）跌16美分，收於每桶52.61美元；3月交割的布倫特原油期貨價格上漲3美分，收於每桶55.91美元。

●金價下跌

金價下跌，投資人等待本周的聯準會（Fed）會議決定，並關注拜登政府為實現疫情紓困計畫立法所做的努力。

紐約時間下午5點，現貨金下跌0.3%，收於每英兩1,850.92美元；周一近持平。

●鋅價下跌；錫價延續漲勢

鋅價跌至兩個月低點，有信號表明中國可能正在採取措施抑制流動性；由於需求前景樂觀，錫價擴大漲勢至六年高位。

中國央行周二出人意料地從銀行體系回籠資金；之前，貨幣政策委員會委員馬駿表示有些領域的泡沫已經顯現，包括房地產領域。

今年以來鋅價已下跌超過3%，鋅主要用於鋼鐵行業，中國政策支持力度減弱，可能影響這種金屬的需求。

倫敦時間下午5:51，LME鋅價下跌1.8%，收於每噸2,656.50美元。 LME鋅庫存周二創2018年3月以來最大增幅，為43天以來首次成長。

錫價上漲1.8%，收報每噸22,850美元，受電子產品等需求預期的提振。

油價 疫情 金價

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