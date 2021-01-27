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美元全面回落 涉險胃口轉瞬間回溫帶動風險貨幣反彈

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元回落。路透
美元回落。路透

美元周二全線走低，市場表現出對風險較高貨幣的青睞。新冠肺炎病例不斷增加，聯準會（Fed）周三又有決策會議，削弱了風險偏好，但在周二，投資人再次買進風險較高貨幣。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%，至90.177，曾一度漲到90.613，為1月20日以來最高價位。

支付公司Caxton駐倫敦高級分析師Michael Brown表示，美元似乎受到市場整體風險情緒的指引。

周二公布的數據顯示，美國消費者信心1月僅溫和上升，因對新冠肺炎大流行的擔憂揮之不去。

Brown說，可能明日的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議仍然是一次鴿派會議，在此之前市場可能也缺乏買入美元的興趣，

Fed在周三結束為期兩天的會議時，預計政策聲明幾乎不會有什麼變化，也不會發布新的經濟預測。

儘管美元近期從多年低點反彈，匯市投機客仍極度看跌美元。

歐元走高，但漲幅不大，因早期跡象顯示，歐盟經濟今年可能不會像預期那樣強勁反彈。周一公布的德國Ifo企業景氣判斷指數低於預期。英鎊兌美元上漲0.5%，脫離一周低點。

澳幣兌美元升0.5%；紐元兌美元漲0.61%。

新冠肺炎 Fed 美元

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